La 36esima giornata di Serie A si apre con i campioni in carica dell'Inter, di scena davanti al proprio pubblico per affrontare l'Empoli di Aurelio Andreazzoli.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro l'Udinese alla Dacia Arena, saranno impegnati nel confronto a distanza col Milan: a Udine, intanto, bella risposta firmata Perisic e Lautaro Martinez.

La formazione di Andreazzoli ha perso al Castellani contro il Torino per 1-3, con una tripletta di Belotti e tante, ma tante polemiche per la gestione arbitrale.

Fari puntati su Andrea Pinamonti, autore della doppietta che ha steso il Napoli due turni fa: un 'favore' all'Inter, ancora proprietaria del suo cartellino.

Il 27 ottobre 2021 finì 0-2 per l'Inter, trascinata dalle reti di D'Ambrosio e Dimarco in quel del 'Castellani': uno dei successi che diede il via alla striscia positiva prima del calo tra febbraio e marzo.

QUANDO SI GIOCA INTER-EMPOLI

Inter-Empoli, primo match del 36° turno, è in programma per venerdì 6 maggio 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 18:45.

DOVE VEDERE INTER-EMPOLI IN TV E STREAMING

Inter-Empoli sarà trasmessa in esclusiva da DAZN grazie all'app disponibile per smart tv e utilizzabile anche tramite console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

Sarà possibile seguire l'incontro tramite la suddetta app anche su device portatili come smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android; da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale di DAZN, da dove bisognerà selezionare l'evento da guardare dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-EMPOLI

Inzaghi ritrova Calhanoglu, ma deve valutare le condizioni di Barella, uscito nel finale per un problema al ginocchio: in porta andrà Handanovic, in difesa Dimarco dovrebbe essere riproposto con De Vrij e Skriniar. A destra in mediana torna Dumfries con Vidal, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In attacco confermata la coppia Dzeko-Lautaro Martinez.

Andreazzoli senza Stojanovic e Verre, squalificati: davanti a Vicario andranno Luperto, Viti, Parisi e Cacace. In mediana insieme ad Henderson, Asllani e Zurkowski. Bajrami andrà dietro a Pinamonti e Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Luperto, Viti, Parisi, Cacace; Henderson, Asllani, Zurkowski; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli