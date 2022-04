Pinamonti non dimentica l'Inter: "Spero che la doppietta al Napoli aiuti a vincere lo Scudetto"

Dodici goal in campionato e salvezza ormai acquisita per il suo Empoli: Andrea Pinamonti può essere soddisfatto per i numeri della sua stagione e per una doppia cifra che lo renderà uno degli uomini mercato più in vista dell'estate.

La doppietta rifilata al Napoli ha messo una pietra tombale sul sogno Scudetto degli azzurri, alimentando invece quello dell'Inter che è ancora la società proprietaria del suo cartellino. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Pinamonti ha rivelato di aver ricevuto i complimenti dal presidente Corsi e dall'establishment nerazzurro, Marotta compreso.

"Sì, dopo la partita mi ha preso da parte e me lo ha detto. La cosa mi ha lusingato, ma poi sono arrivati pure altri messaggi che mi hanno reso molto felice. Mi hanno scritto il presidente Zhang e il d.s. Ausilio, è stato davvero emozionante. Ho risposto a entrambi la stessa cosa: 'Spero che questa doppietta possa rivelarsi importante per aiutare l’Inter a vincere di nuovo lo scudetto...'".

L'obiettivo di Pinamonti resta il solito: continuare a crescere per ambire ad uno spazio da protagonista assoluto in una squadra dalle ambizioni diverse rispetto alla salvezza.

"Obiettivo? Diventare un giocatore importante in una squadra importante. Senza togliere assolutamente nulla all’Empoli a cui sarò sempre grato per la possibilità che mi ha dato di mettermi in mostra. Però dentro di me so che il mio obiettivo è continuare a crescere e ambire a palcoscenici più importanti: da protagonista però, non più come comparsa".

La Nazionale come stimolo per fare ancora meglio nel prossimo futuro.

"Non andare al Mondiale è stato un colpo durissimo per tutti. Ma bisogna ripartire: in Italia ci sono tanti giovani pronti per prendere in mano il futuro della Nazionale, io mi sento pronto per far parte di un nuovo ciclo azzurro: quest’anno sono cresciuto tanto e non mi pongo limiti. Entrare nel giro della Nazionale sarà un nuovo obiettivo, a partire dalla prossima stagione".