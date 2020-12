Dove vedere Inter-Bologna in tv e streaming

L'Inter ospita il Bologna per la decima giornata di Serie A: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

Hanno appena sei punti di distanza in classifica, e , avversarie del decimo turno di , quattro mesi dopo l'ultima gara, con i rossoblù che riuscirono ad espugnare San Siro a sorpresa per 2-1 (stesso risultato, ma per il team Conte nella gara d'andata dello scorso torneo).

Guarda Inter-Bologna in diretta su DAZN

Se l'Inter è in piena lotta Scudetto, comunque distante dalla capolista , il Bologna ha iniziato positivamente la stagione candidandosi come una delle sorprese di quest'annata: per alzare l'asticella servirà però fare risultato, nuovamente, nella tana nerazzurra.

Archiviata la , per l'Inter la possibilità di fare la voce grossa in Serie A ed avvicinare i cugini in classifica. Il Bologna ha ottenuto tre successi nelle ultime quattro giornate di campionato, cadendo solamente contro il e di misura.

QUANDO SI GIOCA INTER-BOLOGNA

Il match tra Inter e Bologna si giocherà sabato 5 dicembre alle ore 20:45 in quel di San Siro, Milano.

DOVE VEDERE INTER-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Inter-Bologna sarà trasmessa da DAZN e sarà possibile assistervi in attraverso un modello smart di ultima generazione da cui scaricare l'applicazione. In alternativa, si potrà collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). App di DAZN disponibile anche tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, supporti in grado di rendere smart la propria tv.

Gli abbonati all'offerta Sky-DAZN potranno guardare l'incontro sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Gli abbonati Sky potranno anche servirsi dell'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Inter contro Bologna è anche disponibile in su pc (collegandosi al sito ufficiale di DAZN ) e su smartphone e tablet, attraverso l'app scaricabile su dispositivi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

Conte potrebbe far rifiatare Lautaro Martinez, scegliendo Sanchez insieme e Lukaku e riposizionando Barella sulla trequarti. Gagliardini verso la panchina con Brozovic titolare, Skriniar in difesa con De Vrij e Bastoni. Handanovic in porta, Hakimi, Vidal e Perisic a centrocampo.

Dominguez scalpita, ma il Bologna dovrebbe puntare ancora su Schouten e Svanberg. Barrow, Orsolini e Soriano dietro Palacio, Skorupski tra i pali. La retroguardia sarà composta da Hickey e De Silvestri terzini, con Tomiyasu e Danilo centrali.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Sanchez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.