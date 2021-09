Dopo la sfida in Champions League contro il Real Madrid, l'Inter ospita a San Siro il Bologna: le info sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Archiviata la sfida d'esordio del Gruppo D di Champions League contro il Real Madrid, l'Inter di Simone Inzaghi si rituffa sul campionato con l'anticipo della quarta giornata a San Siro contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic.

Guarda Inter-Bologna su DAZN. Attiva ora

I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria dopo il mezzo passo falso di Marassi contro la Sampdoria. La squadra di Inzaghi è passata in vantaggio due volte, prima con Dimarco e poi con Lautaro, ma si è fatta riprendere da Yoshida e Augello. Il Bologna, invece, ha superato in casa nel posticipo il Verona grazie a una rete di Svanberg e ha raggiunto in classifica, a quota 7, proprio i nerazzurri e l'Udinese.

Nella passata stagione, l'Inter ha battuto in entrambe l'occasioni il Bologna. All'andata, a San Siro, i nerazzurri si imposero col risultato di 3-1 grazie alla rete di Lukaku e la doppietta di Hakimi, con Vignato in goal per i felsinei, mentre al 'Dall'Ara' una rete del belga ha regalato i tre punti agli uomini di Conte.

QUANDO SI GIOCA INTER-BOLOGNA

Il match tra Inter e Bologna, anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A, si giocherà nel tardo pomeriggio di sabato 18 settembre 2021 a San Siro. Il calcio d'inizio tra la formazione di Simone Inzaghi e quella di Sinisa Mihajlovic è in programma alle ore 18:00.

DOVE VEDERE INTER-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN, che ha acquistato i diritti della Serie A fino al 2024. Previo abbonamento, sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app su una moderna smart tv, oppure attraverso una console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o ancora con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Bologna sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, tablet o smartphone.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Inter-Bologna, in programma a San Siro sabato 18 settembre alle 18, sarà affidata a Pierluigi Pardo, seconda voce sarà Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

L'Inter deve rinunciare a Stefano Sensi, che ha rimediato nel match contro la Sampdoria una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il centrocampista della Nazionale dovrà stare fuori almeno fino a metà ottobre. Inzaghi recupera Alessandro Bastoni, che sarà regolarmente in campo dal 1'.

Nel Bologna si rinnova il ballottaggio tra Schouten e Dominguez in mezzo al campo, al fianco di Svanberg, mentre sulla trequarti Barrow è di nuovo favorito su Sansone per una maglia da titolare.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic