L'Inter sfida in casa il Bologna nella 30ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte è opposta al di SInisa Mihajlovic nella 30ª giornata di . I nerazzurri sono al 3° posto in classifica e hanno 64 punti, frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, i felsinei sono undicesimi a quota 38, con un cammino di 10 successi, 8 pareggi e 11 k.o. Per i milanesi si tratta del secondo impegno casalingo consecutivo.

Nei 72 precedenti casalinghi in Serie A contro il Bologna, l'Inter conduce con un bilancio favorevole di 40 vittorie, 21 pareggi e 11 affermazioni dei rossoblù. Nella sfida dello scorsa anno, giocatasi il 3 febbraio 2019, il Bologna di Mihajlovic si è imposto 1-0 al Meazza grazie ad una rete di testa di Santander. In generale il Bologna ha vinto in 3 delle ultime 7 partite giocate in trasferta in campionato contro l'Inter: completano il parziale 2 vittorie dell'Inter e 2 pareggi.

I milanesi vengono da 3 vittorie, fra cui il roboante 6-0 sul Brescia nell'ultimo turno, e un pareggio, il Bologna invece è reduce da 2 sconfitte di fila, una vittoria e un pareggio contro il nelle ultime 4 gare disputate.

Il centravanti belga Romelu Lukaku è il miglior realizzatore dell'Inter con 19 centri stagionali in campionato, Riccardo Orsolini, autore di 8 goal, è il giocatore più prolifico della formazione rossoblù.Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic (25 presenze e 5 goal da giocatore con la maglia nerazzurra sulle spalle), l'argentino Rodrigo Palacio (140 presenze e 39 reti in nerazzurro in Serie A) e il cileno Gary Medel (91 presenze e una rete con i milanesi nel torneo) sono i tre grandi ex del confronto.

QUANDO SI GIOCA INTER-BOLOGNA

Inter-Bologna si giocherà il pomeriggio di domenica 5 luglio 2020, a porte chiuse, nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il calcio d'inizio della partita è previsto per le ore 17.15.

DOVE VEDERE INTER-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Il confronto Inter-Bologna sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori che vengano collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console di gioco Playstation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, la partita sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1.Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky, inoltre, potranno seguire la gara in tv anche mediante la app, presente sul decoder Sky.

La gara sarà naturalmente visibile per gli abbonati DAZN anche su pc e notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma oppure scaricando l'applicazione, avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Qualche minuto dopo la fine di Inter-Bologna, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

Ultima gara senza Skriniar in difesa per Conte, che davanti a capitan Handanovic dovrebbe confermare lo schieramento difensivo a tre con D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni, visto all'opera contro il . Importante recupero invece a centrocampo, con il rientro di Brozovic in regia dopo l'infortunio. Ai suoi lati Gagliardini e Barella come mezzali, considerato il perdurare dell'indisponibilità di Sensi e Vecino. Davanti il danese Eriksen sulla trequarti, con la coppia Lukaku-Lautaro Martínez di punta.

Mihajlovic dovrà far fronte alle assenze per infortunio di Mbaye, Poli, Santander e Skov Olsen. In attacco l'allenatore serbo dovrebbe confermare Palacio come centravanti e alle sue spalle il terzetto composto da Orsolini, Soriano e Barrow, quest'ultimo in vantaggio su Sansone. Possibile turnover invece in mediana, con Nico Domínguez dal 1' al posto di Schouten accanto a Medel. Tutto invariato in difesa: Tomiyasu e Dijks agiranno da terzini, con Danilo e Bani a comporre la coppia centrale. A protezione della porta rossoblù ci sarà Skorupski.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martínez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo Lar., Bani, Dijks; Nico Domínguez, Medel; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.