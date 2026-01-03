Dove vedere Inter-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il 2026 di Inter e Bologna inizierà dal posticipo della diciottesima giornata di Serie A.

A pochi giorni dal match di Supercoppa, con la semifinale vinta dai rossoblu, le formazioni di Chivu e Italiano si ritrovano anche in campionato.

L’Inter deve rispondere al Milan, vittorioso nell’anticipo di Cagliari, per riprendersi la vetta del campionato.

Il Bologna, invece, vuole ributtarsi sulla Serie A per andare a caccia di un posizionamento europeo.

Abitra Marco Guida, al VAR Ghersini e Maresca.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Inter-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Inter e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Inter-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Inter-Bologna: ora di inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Inter e Bologna, valida per la giornata numero 18 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 4 gennaio 2026, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Inter

L’Inter è alle prese con alcuni problemi fisici: saranno assenti Bonny e Darmian, così come Dumfries. Nel 3-5-2 contro il Bologna, allora, spazio alla Thu-La, con Akanji centrale del terzetto completato da Bisseck e Bastoni.

Notizie sul Bologna

Bologna senza Skorupski: fra i pali tocca ancora a Ravaglia. Castro è il favorito per il ruolo di punta centrale, con Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle sue spalle. In difesa Zortea e Miranda esterni, con Heggem e Lucumì coppia in mezzo.

Forma

Dopo il ko in Supercoppa, l’Inter ha battuto l’Atalanta nell’ultimo match giocato nel 2025. Per i nerazzurri 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 in tutte le competizioni. Per il Bologna, invece, è arrivato il pari per 1-1 contro il Sassuolo: l’ultima vittoria in A è datata 22 novembre.

Partite tra le due squadre

I nerazzurri non battono i felsinei dallo 0-1 del 9 marzo 2024 targato Bisseck, match-winner al 'Dall'Ara': il successo al 'Meazza' manca invece da ben tre anni, dal 6-1 del 9 novembre 2022.

Classifica

Secondo posto in campionato per l’Inter di Chivu, scavalcata dal Milan vittorioso nell’anticipo. Il Bologna, invece, è settimo, ma con una gara in meno rispetto a Roma e Juventus che lo precedono.