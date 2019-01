Dove vedere Girona-Real Madrid in tv e streaming

Ritorno dei quarti di finale di Coppa del Re tra Girona e Real Madrid: all'andata al Bernabeu la gara è terminata 4-2 per le merengues.

Dopo il 4-2 della gara di andata, il Real Madrid di Solari sfida il Girona nel ritorno dei quarti di finale di Coppa del Re. Le merengues hanno intenzione di dare continuità alle loro prestazioni, a maggior ragione dopo la vittoria in campionato sul campo dell'Espanyol che ha consentito di mantenere l'attuale terzo posto in classifica.

Il Girona, reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro il Barcellona di Messi, dal canto proprio tenterà l'impresa di passare il turno puntando tutto sull'ex Reggina Stuani, che nella stagione in corso ha già messo a segno 12 goal in 18 partite. Occhio però anche all'ex Roma Doumbia, la cui rete ha permesso agli ottavi di finale di eliminare dalla competizione l'Atletico Madrid.

GIRONA-REAL MADRID DIRETTA TV E STREAMING

Girona-Real Madrid sarà visibile, in esclusiva, in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. Inoltre l'evento resterà disponibile integralmente anche on-demand: tifosi ed appassionati potranno rivedere la partita quando vorranno.

GIRONA-REAL MADRID DATA E ORA

Girona-Real Madrid si giocherà giovedì 31 gennaio 2019 a partire dalle ore 21.30 allo stadio Montilivi di Girona. La gara di andata è terminata per 4-2 per le merengues, è valida la regola dei goal in trasferta. Si tratta del quinto confronto assoluto tra le due squadre prendendo in considerazione tutte le competizioni.