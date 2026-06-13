La partita Germania vs Curaçao è trasmessa in diretta da DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per seguire la sfida in streaming.

Come vedere Germania-Curaçao con una VPN

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Germania-Curaçao: data e orario

La Germania apre la propria avventura ai Mondiali 2026 contro Curaçao all'NRG Stadium di Houston, in una sfida valida per il Girone E della Coppa del Mondo.

Julian Nagelsmann porta in campo una squadra che arriva alla competizione con grande fiducia nei propri mezzi. I tedeschi hanno chiuso la fase di preparazione con cinque vittorie consecutive, tra cui un 4-0 alla Finlandia e un convincente successo contro gli USA, e si presentano come una delle formazioni più in forma del torneo.

Florian Wirtz è il grande osservato speciale. Il trequartista del Liverpool ha vissuto una stagione di transizione in Premier League, ma il palcoscenico mondiale potrebbe essere l'occasione giusta per silenziare i critici e dimostrare il proprio valore ad alto livello.

Dall'altra parte, Curaçao vive un momento storico: è la prima partecipazione dell'isola caraibica a una fase finale della Coppa del Mondo. Con una popolazione di circa 150.000 abitanti, rappresenta la nazione più piccola per estensione e numero di abitanti ad aver mai raggiunto il torneo.

Dick Advocaat, tecnico di grande esperienza internazionale, guida la nazionale dei Caraibi. La squadra ha conquistato la qualificazione con un percorso di dieci partite senza sconfitte, ma i risultati amichevoli recenti raccontano di un gruppo ancora alla ricerca della giusta tenuta difensiva contro avversari di livello superiore.

Nel Girone E, la Germania parte come favorita d'obbligo. Curaçao, però, ha dimostrato di saper segnare e di non arrendersi facilmente, e il debutto mondiale porta con sé un'energia difficile da quantificare.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

Julian Nagelsmann dovrebbe schierare il seguente undici titolare: Manuel Neuer in porta; Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah e David Raum in difesa; Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka e Florian Wirtz a centrocampo; Leroy Sane, Jamal Musiala e Kai Havertz nel tridente offensivo. Non si registrano infortuni o squalifiche nel gruppo tedesco.

Dick Advocaat si affida a Eloy Room tra i pali, con Shurandy Sambo, Armando Obispo, Jurien Gaari e Sherel Floranus a comporre la linea difensiva. Leandro Bacuna, Livano Comenencia e Juninho Bacuna agiranno in mediana, mentre Jurgen Locadia, Kenji Gorre e Tahith Chong formeranno il reparto avanzato. Anche per Curaçao non risultano indisponibili al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Germania arriva all'esordio mondiale con cinque vittorie nelle ultime cinque uscite, per un totale di 16 gol segnati e appena 5 subiti. L'ultimo risultato è un successo per 1-2 contro gli USA del 6 giugno, mentre il 4-0 alla Finlandia e il 6-0 alla Slovacchia nei playoff di qualificazione confermano la solidità offensiva del gruppo di Nagelsmann. I tedeschi non perdono da oltre sei mesi.

Curaçao presenta un bilancio ben più discontinuo: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il successo più recente è arrivato il 7 giugno contro Aruba per 4-0, ma le precedenti uscite raccontano di pesanti ko contro Scozia (4-1) e Australia (5-1), con 12 gol subiti nelle ultime quattro partite prima del torneo.

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