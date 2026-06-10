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Come vedere Germania-Curaçao con una VPN

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Germania-Curaçao: data e orario

La Germania apre la propria avventura ai Mondiali 2026 contro Curaçao domenica 14 giugno all'NRG Stadium di Houston, Texas, nella fase a gironi del Gruppo E.

La Nazionale di Julian Nagelsmann arriva alla competizione in forma convincente, reduce da cinque vittorie consecutive tra amichevoli e qualificazioni. Il successo per 2-1 contro gli Stati Uniti in amichevole, arrivato solo pochi giorni fa, ha confermato la solidità di un gruppo che non ha mai smesso di crescere sotto la guida del tecnico tedesco.

Nagelsmann ha plasmato una squadra che fa del possesso palla e del controllo del ritmo i propri punti di forza. Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz formano una trequarti di qualità superiore, capace di fare male a qualsiasi difesa. Il capitano Joshua Kimmich guida il gruppo con l'autorità di chi ha già vissuto palcoscenici importanti.

Dall'altra parte, Curaçao vive un momento storico: è la prima volta che la nazionale caraibica partecipa a una Coppa del Mondo. Dick Advocaat, tecnico olandese con esperienza mondiale, ha costruito una squadra compatta che si affida alla tecnica di giocatori come Juninho Bacuna e Tahith Chong.

La Blue Wave ha chiuso le qualificazioni CONCACAF in testa al proprio girone, superando avversari di livello regionale. L'attaccante Gervane Kastaneer è stato il trascinatore con cinque reti nella fase di qualificazione. Una storia di crescita che trova il suo culmine proprio qui, in Texas.

Le ultime notizie riportano anche di tensioni interne alla panchina tedesca: Thomas Müller ha pubblicamente criticato lo stile comunicativo di Nagelsmann, definendolo difficile da gestire. Un dettaglio che aggiunge pepe a una vigilia già carica di aspettative.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Germania si presenta ai Mondiali con cinque vittorie nelle ultime cinque partite disputate, un ruolino di marcia che non lascia spazio a dubbi sulla condizione attuale. L'unica nota da segnalare è che in questo periodo ha incassato sei reti, a fronte delle sedici segnate. Il successo più netto è arrivato contro la Slovacchia per 6-0 nel playoff di qualificazione UEFA, mentre il 4-3 contro la Svizzera ha dimostrato la capacità offensiva del gruppo anche nelle partite più aperte. La vittoria per 2-1 contro gli USA in amichevole il 6 giugno è stata l'ultima uscita prima del torneo.

Curaçao arriva all'esordio mondiale con un bilancio più altalenante: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque. L'unico successo recente è il 4-0 contro Aruba il 7 giugno, mentre le sconfitte contro Scozia (4-1) e Australia (5-1) mostrano la distanza tecnica rispetto alle nazionali di livello superiore. Il pareggio per 0-0 contro la Giamaica nella qualificazione CONCACAF resta l'unico risultato utile al di fuori dell'amichevole contro Aruba.

Precedenti

I dati disponibili non includono precedenti tra Germania e Curaçao. Quella di domenica 14 giugno 2026 all'NRG Stadium di Houston sarà il primo confronto ufficiale tra le due nazionali.

Classifica





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