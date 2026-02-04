Dove vedere Genoa-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Uno degli anticipi della ventiquattresima giornata di Serie A vede in campo Genoa e Napoli, match in programma sabato 7 febbraio allo Stadio Marassi.

La squadra di Antonio Conte ha potuto riposarsi in settimana a differenza di quelle precedenti e vuole provare a dare continuità all'ultima vittoria in campionato contro la Fiorentina.

Il Genoa invece ha perso allo scadere contro la Lazio allo Stadio Olimpico e proverà a riscattarsi davanti ai propri tifosi. Di seguito tutto su Genoa-Napoli, dove vedere la partita e le scelte degli allenatori.

Come guardare Genoa-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida di Serie A tra Genoa e Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre, il match andrà in onda per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Genoa-Napoli: ora di inizio

Genoa-Napoli è in programma a Marassi sabato 7 febbraio: l'inizio della partita è previsto per le ore 18.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Genoa - Napoli Probabile formazione Panchina Allenatore D. De Rossi Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte

Notizie sul Genoa

Il Genoa ha trattenuto Norton Cuffy che quindi sarà regolarmente presente in campo sulla fascia destra. De Rossi dovrebbe andare con le conferme rispetto alla gara con la Lazio. In mezzo toccherà a Malinovskyi ed Ellertsson. In attacco ancora la coppia Vitinha-Colombo.

Notizie sul Napoli

Qualche buona notizia per il Napoli che ritrova alcuni giocatori dall'infermeria; pronto a tornare titolare Rrahmani in difesa mentre da valutare se Milinkovic Savic, anche lui verso il rientro, prenderà subito il posto di Meret in porta. A centrocampo sarà il solito Napoli dell'ultimo periodo, con Gutierrez e Spinazzola sugli esterni. Davanti si contendono un posto Giovane ed Elmas.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Forma

Il Genoa ha subito una sconfitta per 3-2 nell'ultima giornata contro la Lazio ma nella gara precedente c'era stata la grande vittoria in rimonta contro il Bologna, sempre per 3-2. Prima del ko all'Olimpico, i rossoblù non perdevano da cinque gare di fila.

Per il Napoli invece è ancora fresca la delusione dell'eliminazione in Champions League; c'è stata però la reazione in campionato con il successo con la Fiorentina. Prima dei viola però una sola vittoria nelle precedenti sette partite per la squadra di Conte.

Partite tra le due squadre

Il Genoa ha ottenuto 36 vittorie, con 43 pareggi e 49 successi invece del Napoli. Rimanendo solo alle partite in Liguria, 24 vittorie rossoblù, 21 pareggi e 18 sconfitte.

