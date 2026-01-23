Dove vedere Genoa-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Genoa e Bologna si sfidano nella giornata numero 22 di Serie A. De Rossi e Italiano sono alle prese con annate molto differenti fra di loro: i rossoblu liguri sono in lotta per la salvezza, mentre quelli emiliani sperano di poter riagganciare il treno di formazioni in lotta per l’Europa.

Sarà un match molto combattuto, con due squadre che hanno bisogno di vincere per continuare a lottare per i propri obiettivi.

Arbitro dell’incontro sarà Fabio Maresca di Napoli, mentre al VAR agirà Maggioni.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Genoa-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Genoa e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Genoa-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Genoa-Bologna: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Luigi Ferraris

La gara fra Genoa e Bologna, valida per la giornata numero 22 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 25 gennaio, allo stadio Luigi Ferraris, con fischio d’inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Genoa

Nel Genoa De Rossi sarà conferma per la coppia offensiva formata da Vitinha e Colombo. Marcandalli e Otoa sostituiranno Ostigard, squalificato, mentre Frendrup agirà regolarmente nel cuore del centrocampo.

Notizie sul Bologna

Castro dovrebbe rimettersi dopo l’influenza che lo ha costretto a saltare il Celtic, al pari di Orsolini che comunque era presente contro gli scozzesi. Dubbio in porta, dove Skorupski ha sbagliato giovedì sera e potrebbe portare a un nuovo avvicendamento con Ravaglia. Titolare Cambiaghi, ma Rowe scalpita.

Forma

Genoa imbattuto da 4 partite, con 3 pari e il rotondo 3-0 sul Cagliari, secondo clean sheet di fila a Parma per la formazione di Daniele De Rossi. Il Bologna, invece, è reduce dal pari col Celtic e dal ko in campionato contro la Fiorentina.

Partite tra le due squadre

Il Bologna ha battuto il Genoa solo in uno degli ultimi 5 incroci, quello della gara d’andata a settembre. Poi due successi del grifone e altrettanti pareggi.

Classifica

Bologna ottavo in classifica a quota 30 punti, -7 dal Como sesto che occupa l’ultima posizione utile per l’Europa. Genoa, invece, sedicesimo a 20.