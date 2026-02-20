Dove vedere Fiorentina-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Si giocherà all’Artemio Franchi di Firenze, dove la Fiorentina ospiterà il Pisa, una delle gare più attese del ventiseiesimo turno del campionato di Serie A.

Andrà infatti in scena un derby toscano che può rappresentare un vero e proprio bivio per due squadre che andranno a caccia di fondamentali punti salvezza.

I viola si presenteranno all’appuntamento da terzultima forza del torneo in virtù dei 21 punti totalizzati in 25 partite, mentre sono 15 quelli dei nerazzurri che invece occupano l’ultima posizione in classifica.

Una gara dunque nella quale non saranno ammessi margini di errore e che potrà dire di più sulla lotta per evitare la retrocessione.

La sfida che vedrà opposte Fiorentina e Pisa, verrà proposta in diretta e in esclusiva da DAZN. La partita sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console Playstation o Xbox, o dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per coloro che sono abbonati a Sky ed hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, il canale di riferimento sarà DAZN 1, ovvero il 214 di Sky. Come di consueto, sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming su dispositivi come tablet, smartphone e PC, utilizzando l’apposita app o ancora collegandosi al sito ufficiale di DAZN.

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Pisa, sfida valida per il ventiseiesimo turno di Serie A, si giocherà all’Artemio Franchi di Firenze lunedì 23 febbraio 2026. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 18,30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Pisa Probabile formazione Panchina Probabile formazione Panchina Allenatore O. Hiljemark

Notizie sulla Fiorentina

Vanoli non potrà contare sullo squalificato Mandragora, mentre sono da valutare le condizioni di De Gea, Gudmunddson e Rugani. In mediana dunque possibile chance dal 1’ per Ndour, mentre in attacco si rivedrà Kean al centro di un tridente che potrebbe essere completato da Harrison e Solomon.

Notizie sul Pisa

Date le indisponibilità di Semper e Scuffet, sarà ancora Nicolas a difendere la porta del Pisa. Angori ed Iling-Junior si contendono una maglia da titolare a sinistra, mentre in attacco è ballottaggio tra Stojilkovic e Durosinmi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-PISA

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Vanoli.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic. All. Hiljemark.

Forma

La Fiorentina sta vivendo un buon momento di forma, certificato dalle recenti vittorie in trasferta contro Como (in campionato) e Jagiellonia (in Conference League). Il Pisa viceversa non vince in campionato da inizio novembre e da allora ha inanellato sei pareggi e otto sconfitte, l’ultima della quale nell’ultima uscita di campionato contro il Milan.

Partite tra le due squadre

FIO Ultima partita PIS 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Pisa 0 - 0 Fiorentina 0 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

