Dove vedere Fiorentina-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Fiorentina e Milan si sfideranno nella domenica pomeriggio di Serie A, in uno dei match più affascinanti e interessanti di giornata.

Al Franchi punti importanti in palio sia da una parte che dall’altra.

Il Milan va a caccia di un successo che possa permettere un aggancio all’Inter, impegnata nel confronto contro il Napoli, in vetta alla classifica di Serie A.

La Fiorentina, invece, è impantanata nella parte bassa della classifica: viola penultimi a -3 dalla zona salvezza.

Arbitra Davide Massa di Imperia, al VAR Maresca e Chiffi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Fiorentina-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Fiorentina e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Fiorentina-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Fiorentina-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Fiorentina e Milan, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 11 gennaio, allo stadio Artemio Franchi, con fischio d’inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Fiorentina

Nella Fiorentina dovrebbe tornare dall’inizio Moise Kean: l’attaccante rileverà Piccoli, partito dal primo minuto nelle ultime due partite con Lazio e Cremonese. Possibile l’impiego di Solomon, mentre confermato Gudmundsson insieme e Parisi sulla trequarti.

Notizie sul Milan

Allegri non avrà a disposizione Tomori, squalificato dopo il match contro il Genoa. Al suo posto in difesa ci sarà De Winter, che completerà il pacchetto composto da Gabbia e Pavlovic. In attacco toccherà a Pulisic e Leao ancora una volta, mentre Loftus-Cheek prenderà la maglia da titolare a scapito di Fofana.

Forma

La Fiorentina sta, pian piano, risalendo la classifica: 7 punti nelle ultime 4 giornate per i viola di Paolo Vanoli, imbattuti nelle ultime 2. Il Milan, invece, ha iniziato il 2026 con una vittoria contro il Cagliari e un pari con il Genoa.

Partite tra le due squadre

Milan vittorioso per 2-1 nella gara d’andata. Il bilancio recente al Franchi in favore dei viola: 3 vittorie nelle ultime 4 giocate in Toscana, il pari manca dal febbraio del 2020.

Classifica

Sfida agli antipodi della classifica: Milan secondo a quota 39 punti, -3 dall’Inter capolista. La Fiorentina, invece, è penultima a quota 13, con tre lunghezze di distanza dal Genoa quartultimo.