Serie A
team-logoFiorentina
Artemio Franchi, Firenze
team-logoMilan
Matteo Occhiuto

Dove vedere Fiorentina-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Fiorentina e Milan: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Fiorentina e Milan si sfideranno nella domenica pomeriggio di Serie A, in uno dei match più affascinanti e interessanti di giornata.

Al Franchi punti importanti in palio sia da una parte che dall’altra.

Il Milan va a caccia di un successo che possa permettere un aggancio all’Inter, impegnata nel  confronto contro il Napoli, in vetta alla classifica di Serie A.

La Fiorentina, invece, è impantanata nella parte bassa della classifica: viola penultimi a -3 dalla zona salvezza. 

Arbitra Davide Massa di Imperia, al VAR Maresca e Chiffi.

Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Milan crest
Milan
MIL

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Fiorentina-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Fiorentina e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Fiorentina-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Fiorentina-Milan: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Artemio Franchi, Firenze

La gara fra Fiorentina e Milan, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 11 gennaio, allo stadio Artemio Franchi, con fischio d'inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Milan

FiorentinaHome team crest

4-1-2-3

Formazione

3-5-2

Home team crestMIL
43
D. de Gea
2
Dodo
5
M. Pongracic
15
P. Comuzzo
21
R. Gosens
44
N. Fagioli
27
C. Ndour
8
R. Mandragora
91
R. Piccoli
65
F. Parisi
10
A. Gudmundsson
16
M. Maignan
5
K. De Winter
46
M. Gabbia
31
S. Pavlovic
19
Y. Fofana
12
A. Rabiot
14
L. Modric
56
A. Saelemaekers
33
D. Bartesaghi
10
R. Leao
11
C. Pulisic

3-5-2

MILAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Vanoli

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Fiorentina

Nella Fiorentina dovrebbe tornare dall’inizio Moise Kean: l’attaccante rileverà Piccoli, partito dal primo minuto nelle ultime due partite con Lazio e Cremonese. Possibile l’impiego di Solomon, mentre confermato Gudmundsson insieme e Parisi sulla trequarti. 

Notizie sul Milan

Allegri non avrà a disposizione Tomori, squalificato dopo il match contro il Genoa. Al suo posto in difesa ci sarà De Winter, che completerà il pacchetto composto da Gabbia e Pavlovic. In attacco toccherà a Pulisic e Leao ancora una volta, mentre Loftus-Cheek prenderà la maglia da titolare a scapito di Fofana.

Forma

FIO
-Forma

Goal segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

La Fiorentina sta, pian piano, risalendo la classifica: 7 punti nelle ultime 4 giornate per i viola di Paolo Vanoli, imbattuti nelle ultime 2. Il Milan, invece, ha iniziato il 2026 con una vittoria contro il Cagliari e un pari con il Genoa. 

Partite tra le due squadre

FIO

Ultime 5 partite

MIL

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

6

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Milan vittorioso per 2-1 nella gara d’andata. Il bilancio recente al Franchi in favore dei viola: 3 vittorie nelle ultime 4 giocate in Toscana, il pari manca dal febbraio del 2020. 

Classifica

Sfida agli antipodi della classifica: Milan secondo a quota 39 punti, -3 dall’Inter capolista. La Fiorentina, invece, è penultima a quota 13, con tre lunghezze di distanza dal Genoa quartultimo. 

