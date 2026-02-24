Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Gara di ritorno al Franchi per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che dopo essersi imposta 3-0 in Polonia, vuol chiudere il discorso qualificazione sul proprio campo contro lo Jagiellonia.

Per i viola c’è in palio la qualificazione agli ottavi di Conference League: discorso in netta discesa dopo gara-1, ma ovviamente l’allenatore dei gigliati non vuole cali di concentrazione contro Pululu e compagni.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Fiorentina-Jagiellonia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà Sky Sport la casa della Conference League. La sfida fra Fiorentina e Jagiellonia sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K in esclusiva assoluta.

Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le partite in esclusiva della UEFA Conference League 2025/26. Per poter vedere Fiorentina-Jagiellonia in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Come guardare ovunque con una VPN

Fiorentina-Jagiellonia: ora di inizio

Conference League - Final Stage Artemio Franchi, Firenze

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Fiorentina e Jagiellonia, valida per il ritorno dei playoff di UEFA Conference League, si giocherà giovedì 26 febbraio, allo stadio Artemio Franchi, con fischio d’inizio ore 18:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Jagiellonia Bialystok Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli Probabile formazione Panchina Allenatore A. Siemieniec

Probabile formazione Fiorentina

Fiorentina con un larghissimo turnover: riposeranno Kean e Solomon, in avanti chance per Harrison e Fazzini ai lati di Roberto Piccoli. Fabbian scalpita e partirà dal primo minuto, con Mandragora al suo fianco.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli

Probabile formazione Jagiellonia

Dopo il turno di squalifica scontato all’andata, Pululu ritornerà nell’undici iniziale dello Jagiellonia: toccherà a lui guidare il reparto offensivo dei polacchi.

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Romanchuk, B. Mazurek, Jozwiak; Pululu, Imaz. All. Siemieniec.

Forma

Partite tra le due squadre