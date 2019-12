Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e streaming

La Fiorentina ospita la capolista Inter nel posticipo del 16° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Vincenzo Montella e l' capolista di Antonio Conte si sfidano nel posticipo domenicale serale della 16ª giornata di . I toscani sono dodicesimi in classifica con il con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, i milanesi guidano la graduatoria a quota 38 punti, con un cammino di 12 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta e vorranno riscattare l'eliminazione dalla , maturata in settimana dopo la sconfitta interna contro il .

Negli 81 confronti disputati in Serie A fra le due squadre in casa dei viola, prevalgono i pareggi, 34, a fronte di 29 successi dei gigliati e di 18 affermazioni nerazzurre. L'ultima vittoria dell'Inter in trasferta con la Fiorentina è datata 15 febbraio 2014 con un successo per 2-1 al Franchi targato Palacio e Icardi. Di Cuadrado l'unica rete viola.

I milanesi hanno ottenuto 3 vittorie e un pareggio con la nelle ultime 4 giornate, i toscani invece sono reduci da una serie negativa di 4 sconfitte consecutive. Solo Luciano Chiarugi (0) e Ottavio Bianchi (0,64) hanno ottenuto una media punti peggiore di Vincenzo Montella in una singola esperienza alla guida della Fiorentina (0,82 punti a partita da aprile a oggi).

Al Franchi si fronteggiano la squadra che ha subito più goal da colpi di testa, la Fiorentina (6), e quella che ne ha subiti di meno con questo fondamentale, l'Inter (appena uno). Erick Pulgar, Gaetano Castrovilli e Nikola Milenkovic sono i giocatori più prolifici della Fiorentina con 3 goal segnati, mentre il belga Romelu Lukaku è il bomber dell'Inter in campionato con 10 reti.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-INTER

Fiorentina-Inter si giocherà la sera di domenica 15 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-INTER IN TV E STREAMING

Il posticipo Fiorentina-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

Montella dovrà rinunciare per un po' di tempo a Ribery, che sarà operato per il problema alla caviglia, ma ritrova Boateng in attacco e German Pezzella in difesa, che hanno superato i rispettivi problemi fisici. In attacco toccherà dunque al giovane talento Vlahovic far coppia con Chiesa. Il centrocampo sarà quello tipo, con Badelj in regia, Pulgar e Castrovilli mezzali e Lirola e Dalbert sulle due fasce. Fra i pali agirà Dragowski, davanti a lui una linea a tre difensiva con Milenkovic, capitan Pezzella e Caceres.

Gli infortuni in mediana di Sensi, Barella e Gagliardini costringeranno Conte a far fare gli straordinari ai suoi giocatori per tutto il mese di dicembre. Ai lati di Brozovic, che sarà il playmaker, saranno perciò nuovamente Borja Valero e l'uruguayano Vecino a giocare da mezzali. Sulla fascia destra probabile la conferma di D'Ambrosio, mentre a sinistra Lazaro farà rifiatare Biraghi. Ancora out Asamoah. Nella difesa a tre davanti a capitan Handanovic, infine, assieme a De Vrij e Skriniar toccherà a Bastoni. Turno di riposo per Godin.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Lazaro; Lautaro Martínez, R. Lukaku.