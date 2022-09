Dove vedere Empoli-Roma in tv e streaming

Monday night tra Empoli e Roma a chiusura della sesta giornata: dove vederla in tv e dove seguirla in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Monday Night della Serie A vede contrapposte Empoli e Roma, che si giocheranno tre punti nella sfida che chiude la sesta giornata di Serie A.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

Con Sky tre partite di Serie A ogni giornata

I toscani inseguono ancora la prima vittoria in campionato ma sono reduci da quattro pareggi consecutivi incoraggianti, l'ultimo dei quali arrivato in rimonta in casa della Salernitana.

I giallorossi invece puntano a cancellare il brutto scivolone contro l'Udinese, impegno dal quale la squadra di Mourinho è uscita con un passivo di 4-0.

Ultimi due precedenti, risalenti al campionato 2021/2022, entrambi favorevoli alla Roma: 2-0 all'Olimpico, 4-2 in casa dell'Empoli.

In questo articolo tutte le informazioni su dove seguire l'incontro in tv e streaming e le indicazioni sulle formazioni.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-ROMA

Empoli-Roma, ultimo match della sesta giornata di campionato, verrà giocato lunedì 12 settembre 2022. Le due squadre saranno in campo alle 20.45 allo stadio Carlo Castellani di Empoli.

DOVE VEDERE EMPOLI-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

La sfida tra Empoli e Roma è trasmessa da DAZN. Ricorrendo a dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box, Amazon Fire Stick Tv, Play Station e Xbox, potrete godervi il match collegando uno di questi ad un televisore non necessariamente di ultima generazione. Disponendo invece di una smart tv, basterà andare sull’app della piattaforma.

La partita è trasmessa anche da Sky, che la manderà in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251).

Possibile assistere all'evento anche in streaming con DAZN, collegandosi all'app da smartphone e tablet o al sito da pc e notebook.

Sky invece mette a disposizione la propria app SkyGo, tramite la quale vedere la partita sia da dispositivo fisso sia da dispositivo mobile. Infine c'è anche l'opzione NOW.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha individuato in Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi la coppia di telecronisti, mentre Sky non ha ancora reso noto chi curerà la telecronaca dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-ROMA

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Lammers. All. Dionisi

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho