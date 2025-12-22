Dove vedere Egitto-Sudafrica della Coppa d'Africa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La sfida tra Egitto e Sudafrica si preannuncia come il big match del girone B.

Dopo aver vinto ciascuna la propria partita d’esordio contro Zimbabwe e Angola, le due squadre si giocano tre punti che valgono la vetta del girone e la certezza della qualificazione agli ottavi di finale.

Tutto su Egitto-Sudafrica, match valido per la seconda giornata del gruppo B di Coppa d'Africa: dalle formazioni, a dove vedere la gara in tv e streaming.

Come guardare Egitto-Sudafrica in diretta? Canale TV e diretta streaming

Egitto-Sudafrica verrà trasmessa in esclusiva tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Il match, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming su sito e app di Sportitalia e utilizzando NordVPN.

Egitto-Sudafrica: ora di inizio

Egitto-Sudafrica, gara valida per la seconda giornata di Coppa d'Africa 2025, si gioca venerdì 26 dicembre 2025 allo stadio Adrar ad Agadir (in Marocco) con calcio d'inizio fissato alle ore 16:00 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Egitto-Sudafrica

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Abdelmaguid, Ibrahim, Hamdi; Ateya, Fathy; Salah, Mohamed, Trezeguet; Marmoush. All. Hassan.

SUDAFRICA (4-4-2): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Moremi, Mokoena, Sithole, Appollis; Mbule, Foster. All. Broos.

Partite tra le due squadre

Il Sudafrica ha vinto sette dei 12 scontri diretti contro l'Egitto tra tutte le competizioni, compreso il più recente (1-0 agli ottavi di finale di Coppa d'Africa a luglio 2019). A completare il quadro quattro successi egiziani e un solo pareggio.

