Africa Cup of Nations
team-logoEgitto
Stade Adrar
team-logoAfrica Del sud
Michael Baldoin

Dove vedere Egitto-Sudafrica della Coppa d'Africa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Egitto affronta il Sudafrica nella seconda giornata dei gironi della Coppa d'Africa 2025: le formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming.

La sfida tra Egitto e Sudafrica si preannuncia come il big match del girone B.

Dopo aver vinto ciascuna la propria partita d’esordio contro Zimbabwe e Angola, le due squadre si giocano tre punti che valgono la vetta del girone e la certezza della qualificazione agli ottavi di finale.

Tutto su Egitto-Sudafrica, match valido per la seconda giornata del gruppo B di Coppa d'Africa: dalle formazioni, a dove vedere la gara in tv e streaming.

Come guardare Egitto-Sudafrica in diretta? Canale TV e diretta streaming

Egitto-Sudafrica verrà trasmessa in esclusiva tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Il match, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming su sito e app di Sportitalia e utilizzando NordVPN.

Egitto
Africa Del sud
Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Egitto-Sudafrica: ora di inizio

Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Gruppo B
Stade Adrar

Egitto-Sudafrica, gara valida per la seconda giornata di Coppa d'Africa 2025, si gioca venerdì 26 dicembre 2025 allo stadio Adrar ad Agadir (in Marocco) con calcio d'inizio fissato alle ore 16:00 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Egitto - Africa Del sud

  • H. Hassan

  • H. Broos

Giocatori infortunati e squalificati

  • Nessun giocatore escluso

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Egitto-Sudafrica

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Abdelmaguid, Ibrahim, Hamdi; Ateya, Fathy; Salah, Mohamed, Trezeguet; Marmoush. All. Hassan. 

SUDAFRICA (4-4-2): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Moremi, Mokoena, Sithole, Appollis; Mbule, Foster. All. Broos

EGI
6/7
3/5
4/5

SDA
9/2
3/5
2/5

Partite tra le due squadre

EGI

SDA

0

2

3

2

6
1/5
2/5

Il Sudafrica ha vinto sette dei 12 scontri diretti contro l'Egitto tra tutte le competizioni, compreso il più recente (1-0 agli ottavi di finale di Coppa d'Africa a luglio 2019). A completare il quadro quattro successi egiziani e un solo pareggio.

Classifica

