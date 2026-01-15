Dove vedere Egitto-Nigeria in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Due tra le favorite per vittoria, Egitto e Nigeria, devono accontentarsi di mettere le mani sul gradino più basso del podio.

Salah contro Osimhen e Lookman: questa la finale valevole per assegnare il terzo posto della Coppa d'Africa 2025, maturata in seguito alle eliminazioni in semifinale delle Nazionali di Hassan e Chelle rispettivamente per mano di Senegal (1-0) e Marocco (ai rigori).

Di seguito tutte le info sulla 'finalina' Egitto-Nigeria, incluse quelle riguardanti canale tv, formazioni e copertura streaming del match.

La finale per il terzo posto tra Egitto e Nigeria si gioca sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17:00, allo stadio 'Mohamed V' di Casablanca.

EGITTO (4-3-1-2): Elshenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fotouh; Attia, Abdelmaguid, Fathi; Ashour; Salah, Marmoush. Ct. Hassan.

NIGERIA (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams. Ct. Chelle.

I precedenti complessivi tra Egitto e Nigeria sono 19: 6 vittorie dei Faraoni, 6 pareggi e 7 vittorie delle Super Aquile.