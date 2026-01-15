Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Africa Cup of Nations
team-logoEgitto
Stade Mohamed V
team-logoNigeria
Claudio D'Amato

Dove vedere Egitto-Nigeria in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Egitto-Nigeria finale per il terzo posto della Coppa d'Africa 2025: le info su formazioni, canale tv e copertura streaming.

Due tra le favorite per vittoria, Egitto e Nigeria, devono accontentarsi di mettere le mani sul gradino più basso del podio.

Salah contro Osimhen e Lookman: questa la finale valevole per assegnare il terzo posto della Coppa d'Africa 2025, maturata in seguito alle eliminazioni in semifinale delle Nazionali di Hassan e Chelle rispettivamente per mano di Senegal (1-0) e Marocco (ai rigori).

Di seguito tutte le info sulla 'finalina' Egitto-Nigeria, incluse quelle riguardanti canale tv, formazioni e copertura streaming del match.

Come guardare Egitto-Nigeria in diretta? Canale TV e diretta streaming

Egitto-Nigeria: ora di inizio

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Finale
Stade Mohamed V

La finale per il terzo posto tra Egitto e Nigeria si gioca sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17:00, allo stadio 'Mohamed V' di Casablanca.

Africa Cup of Nations
Egitto crest
Egitto
EGI
Nigeria crest
Nigeria
NGR

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Egitto - Nigeria

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Hassan

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Chelle

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

EGITTO (4-3-1-2): Elshenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fotouh; Attia, Abdelmaguid, Fathi; Ashour; Salah, Marmoush. Ct. Hassan.

NIGERIA (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams. Ct. Chelle.

Forma

EGI
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

NGR
-Forma

Goal segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

EGI

Ultime 5 partite

NGR

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

4

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

I precedenti complessivi tra Egitto e Nigeria sono 19: 6 vittorie dei Faraoni, 6 pareggi e 7 vittorie delle Super Aquile.

