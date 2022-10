Il Milan vuole tornare al successo in Champions League dopo la doppia sconfitta contro il Chelsea: dove vedere la gara in tv e streaming.

Dopo le due sconfitte di fila tra Stamford Bridge e San Siro contro il Chelsea, il Milan di Stefano Pioli affronta nel quinto turno del Gruppo E di Champions League la Dinamo al Maksimir di Zagabria.

L'obiettivo dei rossoneri è tornare al successo e restare in corso per il secondo posto del raggruppamento, sperando nel successo dei 'Blues' di Potter sul RB Salisburgo per il sorpasso.

La classifica del girone E della competizione dice infatti che al comando c'è il Chelsea con 7 punti, seguito proprio dal RB Salisburgo a 6 e proprio Milan e Dinamo Zagabria con 4. Tutte le formazioni, insomma, sono raggruppate in pochissime lunghezze e possono concretamente sognare di approdare alla prossima fase.

All'andata a San Siro, il Milan si impose col risultato di 3-1 grazie ai goal siglati da Giroud su rigore, Saelemaekers, Orsic per il momentaneo 2-1 e Pobega.

La sfida del Maksimir sarà l'ottava tra Dinamo Zagabria e Milan: nei sette precedenti cinque vittorie del 'Diavolo', una dei croati ed un pareggio.

QUANDO SI GIOCA DINAMO ZAGABRIA-MILAN

Dinamo Zagabria-Milan, gara valida per il quinto turno del Girone E di Champions League, si giocherà nella serata di martedì 25 ottobre 2022 allo Stadio Maksimir di Zagabria. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE DINAMO ZAGABRIA-MILAN IN TV E STREAMING

Dinamo Zagabria-Milan sarà visibile in diretta tv e streaming su Sky Sport (su Sky Sport Uno e sul numero 253 del satellite), che propone agli abbonati anche l'app SkyGo per i dispositivi mobili. Un'ulteriore opzione, infine, è rappresentata da NOW, nonché su Infinity+ scaricando l'app su smart tv compatibili, smartphone o tablet; utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegandosi al sito di Mediaset Infinity mediante PC o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su Sky saranno Riccardo Gentile e Nando Orsi i telecronisti di Dinamo Zagabria-Milan. Infinity+ non ha ancora comunicato a chi sarà affidato il commento.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA-MILAN

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All. Cacic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leão; Giroud. All. Pioli