Dove vedere Crotone-Juventus in tv e streaming

Seconda trasferta stagionale per la Juventus, di scena a Crotone: tutto sulle formazioni e su come guardare il match in tv e streaming.

Dopo non essere scesa in campo contro il , la si appresta a riassaporare il clima partita nel match valido per la quarta giornata di e che vedrà i bianconeri sfidare il in trasferta.

Guarda Crotone-Juventus in diretta e in esclusiva su DAZN

Quattro i punti conquistati da Ronaldo e compagni nelle due gare disputate: secco 3-0 interno rifilato alla all'esordio, pareggio prezioso (2-2) strappato in inferiorità numerica all'Olimpico al cospetto della .

Ancora nessun punto, invece, per i calabresi che hanno perso tutti i primi tre incontri, facendo registrare la peggior difesa del torneo con dieci goal subiti. Due le reti realizzate (da Riviere e Simy).

Sono due i precedenti tra Crotone e la Juventus andati in scena in Calabria: nel primo arrivò la vittoria bianconera con il punteggio di 0-2 (goal di Mandzukic e Higuain), seguita dal pareggio per 1-1 una stagione più tardi (ad Alex Sandro rispose Simy).

QUANDO SI GIOCA CROTONE-JUVENTUS

Crotone-Juventus si giocherà sabato 17 ottobre 2020 allo stadio 'Ezio Scida' di Crotone. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE CROTONE-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida tra Crotone e Juventus sarà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile assistervi su una moderna smart semplicemente collegandosi attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile anche tramite una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). In alternativa, si potrà usufruire di un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast che permette ad una normale tv di diventare smart.

Crotone-Juventus sarà visibile anche sul canale DAZN1 (numero 209 del satellite) per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Diretta disponibile sempre su DAZN: basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma ed accedere ai contenuti inserendo le proprie credenziali, oppure scaricare l'applicazione su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-JUVENTUS

Stroppa pronto a riproporre la coppia d'attacco composta da Simy e Messias, vista la perdurante indisponibilità di Riviere. Ballottaggio tra Molina e Pedro Pereira sulla corsia destra, mentre ci sarà Reca dalla parte opposta. Esordio in vista per i nuovi acquisti: Petriccione in mediana e Djidji tra i tre di difesa dove ci sarà anche l'ex di turno Marrone.

Pirlo con il dubbio relativo a Rabiot: il francese deve scontare la squalifica dopo il rosso rimediato all'Olimpico ma non è certo in quale occasione potrà farlo. Qualora venga decretato il 3-0 a tavolino dal Giudice Sportivo in favore della Juventus contro il Napoli, la squalifica sarebbe scontata e sarebbe disponibile per questa partita. In caso contrario sarebbe costretto a rimanere fuori. Alex Sandro è ancora acciaccato: Cuadrado potrebbe giostrare sulla fascia sinistra, con Chiesa all'esordio sull'out opposto. Il centrocampo vedrebbe in campo Arthur, McKennie e Bentancur. L'alternativa è Bernardeschi da trequartista - in sostituzione dell'infortunato Ramsey - alle spalle di Kulusevski e Morata: spagnolo in pole su Dybala che non ha partecipato alla trasferta boliviana con l' per problemi gastrointestinali. Ronaldo out dopo la positività al Coronavirus.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Arthur, McKennie, Bentancur, Cuadrado; Kulusevski, Morata