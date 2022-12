La Croazia sfida il Marocco nel match che mette in palio il terzo posto ai Mondiali: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Saranno Croazia e Marocco a giocarsi la medaglia di bronzo nella finale per il terzo e quarto posto di Qatar 2022: entrambe hanno visto i rispettivi sogni interrompersi in semifinale, rispettivamente per mano di Argentina e Francia.

Modric e compagni sono stati sconfitti con largo scarto dall'Albiceleste: un 3-0 senza appello, firmato da un rigore di Messi e dalla doppietta di Julian Alvarez, rivelazione del torneo e ormai titolare inamovibile a discapito di Lautaro Martinez.

Marocco k.o. al cospetto della Francia che proverà a bissare il trionfo andato in scena in Russia: Theo Hernandez e Kolo Muani a segno nel 2-0 che ha condannato gli africani, primi del loro continente a raggiungere il penultimo atto della rassegna iridata.

QUANDO SI GIOCA CROAZIA-MAROCCO

Croazia-Marocco, match valevole per la finale che mette in palio la medaglia di bronzo, si giocherà sabato 17 dicembre 2022, allo Stadio Internazionale Khalifa. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 16.00.

DOVE VEDERE CROAZIA-MAROCCO IN TV E STREAMING

Croazia-Marocco verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva Rai. Il canale di riferimento sarà Rai 1.

Il match sarà visibile anche in streaming sull'app di RaiPlay, accessibile attraverso i vari dispositivi mobili.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati resi noti i nomi dei telecronisti che commenteranno la finale valevole per il terzo posto ai Mondiali in Qatar.

IN DIRETTA SU GOAL

Ci sarà la possibilità di seguire in diretta la finale per il terzo e quarto posto anche su GOAL, tramite la consueta live testuale che vi permetterà di non perdervi nessuna azione e nessun aggiornamento, minuto per minuto, della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA-MAROCCO

Dalic potrebbe affidarsi a Vlasic dal primo minuto, Kramaric in vantaggio su Livaja per agire da prima punta. In dubbio Brozovic, che però dovrebbe farcela. Nessuna sorpresa in difesa.

Regragui senza gli infortunati Saiss e Aguerd: spazio a Dari in tandem con El Yamiq al centro della retroguardia. Amallah mezzala sinistra, En-Nesyri al centro del tridente offensivo.

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Perisic; Kramaric.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.