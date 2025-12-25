Dove vedere Cremonese-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Napoli, dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, si rituffa nel campionato.

Nella diciassettesima giornata di Serie A gli azzurri fanno visita alla Cremonese, tra le note più liete di questa prima metà della stagione, che sta andando oltre le più rosee aspettative tenendosi ampiamente a distanza dalla zona retrocessione.

La squadra di Conte, invece, dopo la mission felice vissuta in Arabia deve dimenticare le amarezze vissute contro Benfica e Udinese che hanno preceduto il trionfo di Riad.

Tutte le info su Cremonese-Napoli le trovate in questa pagina: dalle formazioni, a canale tv e diretta streaming del match.

Come guardare Cremonese-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cremonese-Napoli sarà disponibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, attivando Zona DAZN potrà vedere la partita in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Cremonese-Napoli sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili o utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Cremonese-Napoli: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cremonese-Napoli si gioca domenica 28 dicembre 2025, alle ore 15, allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Cremonese

Nicola privo dello squalificato Payero, mentre torna a disposizione Ceccherini che ha scontato il turno di stop contro la Lazio. Ancora ai box, su tutti, Bianchetti e Collocolo.

Notizie sul Napoli

Sempre out in casa azzurra Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret, mentre sono da valutare le condizioni di Beukema e Olivera (acciaccati in allenamento durante la Supercoppa Italiana).

Forma

Il pareggio senza goal sul campo della Lazio ha fatto dimenticare alla Cremonese il ko di misura col Torino, mentre il Napoli - escludendo la parentesi felice della Supercoppa - è reduce da 2 ko di fila tra campionato e Champions che avevano spezzato il super filotto di 5 successi consecutivi ottenuti tra A e Coppa Italia (seppur ai rigori).

Partite tra le due squadre

Nei 32 precedenti 16 vittorie del Napoli, 6 della Cremonese e 10 pareggi.

Classifica

Alla vigilia della diciassettesima giornata di Serie A, Cremonese undicesima a 21 punti e Napoli terzo a quota 31, ma con una partita in meno.