Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoCremonese
Stadio Giovanni Zini
team-logoNapoli
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Claudio D'Amato

Dove vedere Cremonese-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Cremonese e Napoli contro nella diciassettesima giornata di Serie A: tutto sul match, dalle formazioni a canale tv e copertura streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Napoli, dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, si rituffa nel campionato.

Nella diciassettesima giornata di Serie A gli azzurri fanno visita alla Cremonese, tra le note più liete di questa prima metà della stagione, che sta andando oltre le più rosee aspettative tenendosi ampiamente a distanza dalla zona retrocessione.

La squadra di Conte, invece, dopo la mission felice vissuta in Arabia deve dimenticare le amarezze vissute contro Benfica e Udinese che hanno preceduto il trionfo di Riad.

Tutte le info su Cremonese-Napoli le trovate in questa pagina: dalle formazioni, a canale tv e diretta streaming del match.

Come guardare Cremonese-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Napoli crest
Napoli
NAP

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Cremonese-Napoli sarà disponibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, attivando Zona DAZN potrà vedere la partita in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Cremonese-Napoli sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili o utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cremonese-Napoli: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Giovanni Zini

Cremonese-Napoli si gioca domenica 28 dicembre 2025, alle ore 15, allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Napoli

CremoneseHome team crest

3-5-2

Formazione

3-4-3

Home team crestNAP
1
E. Audero
55
F. Folino
6
F. Baschirotto
24
F. Terracciano
38
W. Bondo
3
G. Pezzella
4
T. Barbieri
11
D. Johnsen
33
A. Grassi
10
J. Vardy
90
F. Bonazzoli
32
V. Milinkovic-Savic
13
A. Rrahmani
17
M. Olivera
4
A. Buongiorno
8
S. McTominay
37
L. Spinazzola
22
G. Di Lorenzo
20
E. Elmas
7
David Neres
70
N. Lang
19
R. Hoejlund

3-4-3

NAPAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Nicola

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Cremonese

Nicola privo dello squalificato Payero, mentre torna a disposizione Ceccherini che ha scontato il turno di stop contro la Lazio. Ancora ai box, su tutti, Bianchetti e Collocolo.

Notizie sul Napoli

Sempre out in casa azzurra Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret, mentre sono da valutare le condizioni di Beukema e Olivera (acciaccati in allenamento durante la Supercoppa Italiana).

Forma

CRE
-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Il pareggio senza goal sul campo della Lazio ha fatto dimenticare alla Cremonese il ko di misura col Torino, mentre il Napoli - escludendo la parentesi felice della Supercoppa - è reduce da 2 ko di fila tra campionato e Champions che avevano spezzato il super filotto di 5 successi consecutivi ottenuti tra A e Coppa Italia (seppur ai rigori).

Partite tra le due squadre

CRE

Ultime 4 partite

NAP

1

Vittoria

1

Pareggio

2

Vittorie

4

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
3/4
Entrambe le squadre a segno
2/4

Nei 32 precedenti 16 vittorie del Napoli, 6 della Cremonese e 10 pareggi.

Classifica

Alla vigilia della diciassettesima giornata di Serie A, Cremonese undicesima a 21 punti e Napoli terzo a quota 31, ma con una partita in meno.

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0