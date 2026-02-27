Dove vedere Cremonese-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida di mezzogiorno per Cremonese e Milan, di fronte nella giornata numero 27 di Serie A Enilive.

Allo Zini si sfidano rossoneri e grigiorossi, in un match che è quasi un testa coda del nostro massimo campionato.

Milan secondo in classifica ma reduce dal ko interno contro il Parma, che ha allontanato di molto Allegri dalla vetta del torneo, adesso -10 dall’Inter.

La Cremonese, invece, vive un periodo difficile: l’astinenza da vittorie ha portato la squadra di Nicola in zona retrocessione, a quota 24 punti insieme a Lecce e Fiorentina.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Cremonese-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Cremonese e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Cremonese-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Cremonese-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

La gara fra Cremonese e Milan, valida per la giornata numero 27 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 1° marzo, allo stadio Zini, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Cremonese

Per la Cremonese difesa priva ancora di Baschirotto: al suo posto giocherà centrale Luperto, con Bianchetti braccetto. In avanti potrebbe rimanere fuori il diffidato Vardy: ipotesi Bonazzoli-Djuric come tandem offensivo.

Notizie sul Milan

In casa Milan occhio a Rabiot, Fofana e Saelemaekers: i tre sono in diffida e Allegri potrebbe valutare di risparmiare qualcuno in vista del derby. A centrocampo, però, mancherà anche Loftus-Cheek, andato ko contro il Parma. Pulisic e Leao dall’inizio.

Forma

Milan che ha chiuso la striscia di imbattibilità: il ko con la Parma è la prima sconfitta dopo l’esordio in A, proprio contro la Cremonese. Grigiorossi senza vittoria dallo scorso 7 dicembre: 2-0 al Lecce, poi otto sconfitte e quattro pari in 12 gare.

Partite tra le due squadre

Milan e Cremonese si ritrovano allo Zini a più di tre anni dallo 0-0 del novembre 2022. Entrambe le gare fra rossoneri e grigiorossi giocate in casa di questi ultimi sono terminate senza goal.

Classifica

Milan secondo in classifica a quota 54 punti. La Cremonese, invece, è sedicesima al pari di Fiorentina e Lecce a quota 24.