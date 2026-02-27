Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoCremonese
Stadio Giovanni Zini
team-logoMilan
Guarda su DAZN
Matteo Occhiuto

Dove vedere Cremonese-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Cremonese e Milan: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Sfida di mezzogiorno per Cremonese e Milan, di fronte nella giornata numero 27 di Serie A Enilive.

Allo Zini si sfidano rossoneri e grigiorossi, in un match che è quasi un testa coda del nostro massimo campionato.

Milan secondo in classifica ma reduce dal ko interno contro il Parma, che ha allontanato di molto Allegri dalla vetta del torneo, adesso -10 dall’Inter. 

La Cremonese, invece, vive un periodo difficile: l’astinenza da vittorie ha portato la squadra di Nicola in zona retrocessione, a quota 24 punti insieme a Lecce e Fiorentina. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Milan crest
Milan
MIL

Come guardare Cremonese-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

La partita tra Cremonese e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Cremonese-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Cremonese-Milan: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Giovanni Zini

La gara fra Cremonese e Milan, valida per la giornata numero 27 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 1° marzo, allo stadio Zini, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Milan

CremoneseHome team crest

3-5-2

Formazione

3-5-2

Home team crestMIL
1
E. Audero
5
S. Luperto
24
F. Terracciano
55
F. Folino
7
A. Zerbin
29
Y. Maleh
3
G. Pezzella
27
J. Vandeputte
2
M. Thorsby
99
A. Sanabria
90
F. Bonazzoli
16
M. Maignan
5
K. De Winter
23
F. Tomori
33
D. Bartesaghi
14
L. Modric
12
A. Rabiot
4
S. Ricci
56
A. Saelemaekers
2
P. Estupinan
11
C. Pulisic
10
R. Leao

3-5-2

MILAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Nicola

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Cremonese

Per la Cremonese difesa priva ancora di Baschirotto: al suo posto giocherà centrale Luperto, con Bianchetti braccetto. In avanti potrebbe rimanere fuori il diffidato Vardy: ipotesi Bonazzoli-Djuric come tandem offensivo.

Notizie sul Milan

In casa Milan occhio a Rabiot, Fofana e Saelemaekers: i tre sono in diffida e Allegri potrebbe valutare di risparmiare qualcuno in vista del derby. A centrocampo, però, mancherà anche Loftus-Cheek, andato ko contro il Parma. Pulisic e Leao dall’inizio. 

Forma

CRE
-Forma

Goal segnato (subito)
1/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Milan che ha chiuso la striscia di imbattibilità: il ko con la Parma è la prima sconfitta dopo l’esordio in A, proprio contro la Cremonese. Grigiorossi senza vittoria dallo scorso 7 dicembre: 2-0 al Lecce, poi otto sconfitte e quattro pari in 12 gare. 

Partite tra le due squadre

CRE

Ultime 3 partite

MIL

1

Vittoria

2

Pareggi

0

Vittorie

3

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
2/3

Milan e Cremonese si ritrovano allo Zini a più di tre anni dallo 0-0 del novembre 2022. Entrambe le gare fra rossoneri e grigiorossi giocate in casa di questi ultimi sono terminate senza goal.

Classifica

Milan secondo in classifica a quota 54 punti. La Cremonese, invece, è sedicesima al pari di Fiorentina e Lecce a quota 24. 

Pubblicità
0