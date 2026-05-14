Goal.com
LiveBiglietti
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoParma Calcio 1913
Guarda su DAZN
GOAL

Dove vedere Como-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Como vs Parma Calcio 1913
Como
Parma Calcio 1913

Como tra Europa League e Champions: ultime due partite per conquistare uno dei primi posti, ma in alternativa sarà comunque nel girone unico continentale.

Pubblicità

Domenica alle 12:00, orario ufficiale dopo il caos Lega-Prefettura, si giocherà Como-Parma alla pari di altre quattro partite. I lariani si giocano l'accesso in Champions in queste ultime due partite, consapevoli però di poter giocare almeno il girone di Europa League.

La sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia ha infatti sbloccato il settimo posto, che porterà in Conference. Ed il Como, a distanza di sicurezza, può essere certo di disputare Europa League o Champions. 

Dall'altra parte un Parma salvo da diverse settimane e che negli ultimi 180 minuti di Serie A proverà a chiudere con più punti possibili, per poi ripartire nel prossimo massimo campionato.

Come guardare Como-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Como-Parma non è tra le tre co-esclusive del 37esimo turno, ragion per cui sarà disponibile esclusivamente su DAZN, via app e sito ufficiale.

Serie A
Como crest
Como
COM
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono seguire il match tra Parma e Como anche su DAZN 1, in particolare attraverso il canale numero 214 del satellite.

Il match non è visibile gratis e in chiaro.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Como-Parma con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Como-Parma: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio G. Sinigaglia

Notizie su Como, Parma e probabili formazioni

Probabili formazioni Como - Parma Calcio 1913

ComoHome team crest

4-2-3-1

Formazione

3-5-2

Home team crestPAR
1
J. Butez
34
D. Carlos
2
M. Kempf
18
A. Moreno
31
M. Vojvoda
17
J. Rodriguez
10
N. Paz
38
A. Diao
23
M. Perrone
33
L. Da Cunha
11
A. Douvikas
31
Z. Suzuki
39
A. Circati
5
L. Valenti
37
M. Troilo
16
M. Keita
41
H. Nicolussi Caviglia
14
E. Valeri
24
C. Ordonez
15
E. Del Prato
23
N. Elphege
11
P. Almqvist

3-5-2

PARAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Addai, Valle

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Pellegrino. All. Cuesta

Squalificati: Britschgi | Indisponibili: Frigan, Cremaschi, Bernabé, Oristanio, Ondrejka

Forma di Como e Parma

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

PAR
-Forma

Goal segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti tra le due squadre

COM

Ultime 5 partite

PAR

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

4

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica di Como e Parma

Pubblicità