Dove vedere Como-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Domenica alle 12:00, orario ufficiale dopo il caos Lega-Prefettura, si giocherà Como-Parma alla pari di altre quattro partite. I lariani si giocano l'accesso in Champions in queste ultime due partite, consapevoli però di poter giocare almeno il girone di Europa League.

La sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia ha infatti sbloccato il settimo posto, che porterà in Conference. Ed il Como, a distanza di sicurezza, può essere certo di disputare Europa League o Champions.

Dall'altra parte un Parma salvo da diverse settimane e che negli ultimi 180 minuti di Serie A proverà a chiudere con più punti possibili, per poi ripartire nel prossimo massimo campionato.

Come guardare Como-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Como-Parma non è tra le tre co-esclusive del 37esimo turno, ragion per cui sarà disponibile esclusivamente su DAZN, via app e sito ufficiale.

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono seguire il match tra Parma e Como anche su DAZN 1, in particolare attraverso il canale numero 214 del satellite.

Il match non è visibile gratis e in chiaro.

Come guardarla ovunque con una VPN

Como-Parma: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

Notizie su Como, Parma e probabili formazioni

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COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Addai, Valle

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Pellegrino. All. Cuesta

Squalificati: Britschgi | Indisponibili: Frigan, Cremaschi, Bernabé, Oristanio, Ondrejka

Forma di Como e Parma

Precedenti tra le due squadre

Classifica di Como e Parma