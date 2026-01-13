Dove vedere Como-Milan: in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Como e Milan si sfidano nel recupero della sedicesima giornata di Serie A Enilive. Le squadre di Fabregas e Allegri saranno di scena al Sinigaglia, in un match che profuma d’alta classifica.

Doppio pari per Pulisic e compagni nelle ultime due giornate: prima col Genoa e poi con la Fiorentina i rossoneri hanno rimediato in extremis allo svantaggio.

Destino simile per i lariani, reduci dall’1-1 col Bologna e sesti in graduatoria.

Arbitro dell’Incontro sarà Marco Guida di Torre Annunziata, al VAR Doveri e Di Paolo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Como-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Como e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Como-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Como-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

La gara fra Como e Milan, valida per il recupero del sedicesimo turno di Serie A Enilive, si giocherà giovedì 15 gennaio, allo stadio Sinigaglia, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Como

Nel Como saranno ancora assenti sia Diao che Addai che Morata, ex di giornata. Scelte quasi obbligate in attacco: duello Vojvoda-Kuhn, mentre viaggiano verso la conferma Rodriguez e Douvikas insieme all’intoccabile Nico Paz. Diego Carlos dal primo minuto.

Notizie sul Milan

Leao non sta benissimo, Fullkrug si è infortunato al dito di un piede: in avanti insieme a Pulisic potrebbe toccare a Nkunku, positivo e a segno nel pomeriggio di Firenze. In difesa Pavlovic è in dubbio: in caso di forfait, spazio a Bartesaghi nei tre, con Estupinan quinto a sinistra. Fofana più di Ricci e Loftus-Cheek.

Forma

Como imbattuto da un mese esatto in A: ultimo ko a Roma il 15 dicembre. Da lì due successi esterni per 3-0 con Como e Lecce, uno interno 1-0 con l’Udinese e il pari col Bologna.

Milan, invece, con 2 vittorie e 2 pari nelle ultime 4 gare di A.

Partite tra le due squadre

Nella scorsa stagione il Milan vinse al Sinigaglia in rimonta, bissando il 2-1 anche a San Siro. Nei 5 precedenti recenti, solo vittorie rossonere, contando anche un’amichevole del 2011.

Classifica

Il Como è sesto in classifica, in piena zona europea, con 34 punti in 19 partite, -5 dai Juve e Roma appaiate al quarto posto. Milan, invece, secondo a quota 40.