Dove vedere Como-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Juventus, Atalanta e Roma interessate per la questione Champions, il Napoli per lo Scudetto. Como-Inter, nella serata di domenica, avrà gli occhi della maggior parte dei tifosi italiani addosso. Derby lombardo che potrebbe dire tantissimo sulle due questioni, non potrà finire in pareggio. O almeno è ciò che si augurano le due squadre, consapevoli di quanti pochi punti rimangano e di come sia fondamentale ottenere il successo.

Dopo l'ultima giornata il Como ha visto ridursi il vantaggio sulle inseguitrici in virtù del pareggio contro l'Udinese, mentre l'Inter ha ora come prima avversaria per lo Scudetto il Napoli Campione d'Italia in carica, in grado di battere il Milan ed ora nuova seconda della classifica.

Dirige il match l'arbitro Massa, con Aureliano al VAR. Una partita delicatissima che sarà sotto la lente d'ingrandimento per diversi motivi.

Come guardare Como-Inter in diretta? Canale TV e streaming

Como-Inter si può guardare in diretta tv e streaming tramite l'app e il sito di Dazn. L'alternativa è aver attivato zona Dazn, così da poter seguire il big match anche sul satellite e in particolare sul canale numero 214 di Sky, ovvero Dazn 1.

Como-Inter: a che ora inizia

Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

Notizie su Como-Inter e probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Addai, Rodriguez

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bisseck

Forma di Como e Inter

I precedenti tra Como e Inter