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Dove vedere Como-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Como contro Inter, un derby regionale che vede diverse squadre a dir poco interessate: Scudetto e Champions, molto passa dallo Stadio Sinigaglia.

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Juventus, Atalanta e Roma interessate per la questione Champions, il Napoli per lo Scudetto. Como-Inter, nella serata di domenica, avrà gli occhi della maggior parte dei tifosi italiani addosso. Derby lombardo che potrebbe dire tantissimo sulle due questioni, non potrà finire in pareggio. O almeno è ciò che si augurano le due squadre, consapevoli di quanti pochi punti rimangano e di come sia fondamentale ottenere il successo.

Dopo l'ultima giornata il Como ha visto ridursi il vantaggio sulle inseguitrici in virtù del pareggio contro l'Udinese, mentre l'Inter ha ora come prima avversaria per lo Scudetto il Napoli Campione d'Italia in carica, in grado di battere il Milan ed ora nuova seconda della classifica.

Dirige il match l'arbitro Massa, con Aureliano al VAR. Una partita delicatissima che sarà sotto la lente d'ingrandimento per diversi motivi.

Come guardare Como-Inter in diretta? Canale TV e streaming

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Como-Inter si può guardare in diretta tv e streaming tramite l'app e il sito di Dazn. L'alternativa è aver attivato zona Dazn, così da poter seguire il big match anche sul satellite e in particolare sul canale numero 214 di Sky, ovvero Dazn 1.

Como-Inter: a che ora inizia

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Notizie su Como-Inter e probabili formazioni

Probabili formazioni Como - Inter

ComoHome team crest

4-2-3-1

Formazione

3-5-2

Home team crestINT
1
J. Butez
34
D. Carlos
2
M. Kempf
28
I. Smolcic
3
A. Valle
10
N. Paz
6
M. Caqueret
33
L. Da Cunha
38
A. Diao
23
M. Perrone
11
A. Douvikas
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
25
M. Akanji
95
A. Bastoni
20
H. Calhanoglu
23
N. Barella
32
F. Dimarco
2
D. Dumfries
7
P. Zielinski
9
M. Thuram
10
L. Martinez

3-5-2

INTAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Addai, Rodriguez

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bisseck

Forma di Como e Inter

I precedenti tra Como e Inter

COM

Ultime 5 partite

INT

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

2

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
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