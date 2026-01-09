Dove vedere Como-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Como e Bologna aprono la giornata numero 20 di Serie A, che segna l’inizio del girone di ritorno.

Al Sinigaglia è sfida fra formazioni che ambiscono a un piazzamento europeo nel corso della prossima stagione.

Il Como è in grande periodo di forma: tre successi di fila hanno lanciato Paz e compagni a ridosso del quarto posto, distante appena tre punti e con una partita in meno.

Il Bologna, invece, vive una fase delicata, con 2 punti nelle ultime 5 e un ottavo posto che però non soddisfa pienamente Italiano.

Arbitra Rosario Abisso di Palermo, al VAR Mazzoleni e Marini.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Como-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Como e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Como-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Como-Bologna: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Como e Bologna, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà sabato 10 gennaio, allo stadio Sinigaglia, con fischio d’inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Como

Fabregas non avrà a disposizione Ramon, squalificato: toccherà a Kempf giocare ancora dall’inizio, vista l’indispobilità di Diego Carlos. In avanti Vojvoda dovrebbe avere la meglio di Kuhn, Douvikas certezza insieme a Nico Paz.

Notizie su Bologna

Bologna con dei cambi all’orizzonte: Holm sostituirà Zortea, mentre invece Lykogiannis giocherà al posto di Miranda. In avanti è certo il rientro dal 1’ di Santiago Castro, ballottaggio fra Rowe e Cambiaghi sulla corsia di destra. A gara in corso Ciro Immobile.

Forma

Il Bologna è uscito sconfitto dal turno infrasettimanale: il ko contro l’Atalanta ha acuito il digiuno da vittorie in A che dura da fine novembre. Como, invece, reduce da tre successi di fila, ultimo dei quali il 3-0 di Pisa che ha lanciato ulteriormente in alto i lariani.

Partite tra le due squadre

Il Como non batte il Bologna dal 5-1 del 23 marzo 2003.Dal ritorno recente in A dei lariani, gli azzurri hanno ottenuto solamente un pari in tre incontri. 1-0 al Dall’Ara all’andata.

Classifica

Il Como è a ridosso della zona Champions: lariani sesti in classifica a quota 33, a tre lunghezze di distanza da Roma e Juventus. Bologna ottavo, -7 da Paz e compagni.