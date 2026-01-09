Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Matteo Occhiuto

Dove vedere Como-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Como e Bologna: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Como e Bologna aprono la giornata numero 20 di Serie A, che segna l’inizio del girone di ritorno.

Al Sinigaglia è sfida fra formazioni che ambiscono a un piazzamento europeo nel corso della prossima stagione.

Il Como è in grande periodo di forma: tre successi di fila hanno lanciato Paz e compagni a ridosso del quarto posto, distante appena tre punti e con una partita in meno.

Il Bologna, invece, vive una fase delicata, con 2 punti nelle ultime 5 e un ottavo posto che però non soddisfa pienamente Italiano.

Arbitra Rosario Abisso di Palermo, al VAR Mazzoleni e Marini.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Como-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Como e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Como-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Como-Bologna: ora di inizio

La gara fra Como e Bologna, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà sabato 10 gennaio, allo stadio Sinigaglia, con fischio d’inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Como - Bologna

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Como

Fabregas non avrà a disposizione Ramon, squalificato: toccherà a Kempf giocare ancora dall’inizio, vista l’indispobilità di Diego Carlos. In avanti Vojvoda dovrebbe avere la meglio di Kuhn, Douvikas certezza insieme a Nico Paz.

Notizie su Bologna

Bologna con dei cambi all’orizzonte: Holm sostituirà Zortea, mentre invece Lykogiannis giocherà al posto di Miranda. In avanti è certo il rientro dal 1’ di Santiago Castro, ballottaggio fra Rowe e Cambiaghi sulla corsia di destra. A gara in corso Ciro Immobile.

Il Bologna è uscito sconfitto dal turno infrasettimanale: il ko contro l’Atalanta ha acuito il digiuno da vittorie in A che dura da fine novembre. Como, invece, reduce da tre successi di fila, ultimo dei quali il 3-0 di Pisa che ha lanciato ulteriormente in alto i lariani.

Partite tra le due squadre

Il Como non batte il Bologna dal 5-1 del 23 marzo 2003.Dal ritorno recente in A dei lariani, gli azzurri hanno ottenuto solamente un pari in tre incontri. 1-0 al Dall’Ara all’andata. 

Classifica

Il Como è a ridosso della zona Champions: lariani sesti in classifica a quota 33, a tre lunghezze di distanza da Roma e Juventus. Bologna ottavo, -7 da Paz e compagni.

