Dove vedere Cluj-Lazio in tv e streaming

Prima in Europa League per la Lazio che affronta il Cluj in Romania: ecco dove seguire la partita in tv e in diretta streaming.

La va in Romania per affrontare il Cluj nella prima giornata della fase a gironi di .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I rumeni sono arrivati sino all'ultimo turno preliminare di dopo aver eliminato a sorpresa anche il , ma poi si sono arresi contro lo Slavia Praga.

Nel Gruppo E, oltre Lazio e Cluj, ci sono anche Celtic e che si affronteranno nell'altra partita della prima giornata. Girone non semplicissimo per la Lazio, con due trasferte toste in e in .

Il Cluj è allenato da Dan Petrescu, che ha giocato in nei primi anni '90 vestendo le maglie di e .

QUANDO SI GIOCA CLUJ-LAZIO

Cluj-Lazio è in programma giovedì 19 settembre alle ore 18.55 allo stadio Dr. Constantin Rădulescu di Cluj, in Romania. Sempre alle 18.55 si giocherà anche Rennes-Celtic, l'altra partita del Gruppo E.

DOVE VEDERE CLUJ-LAZIO IN TV E STREAMING

Cluj-Lazio sarà trasmessa in solo da Sky, che possiede i diritti di tutta l'Europa League, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite). Per la prima giornata soltanto - sarà visibile in chiaro su TV8. Per seguire inoltre la diretta di Cluj-Lazio sarà necessario possedere un abbonamento Sky per scaricare l'app di Sky Go disponibile su pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ-LAZIO

Il tecnico rumeno Dan Petrescu ritrova i due terzini titolari Peteleu e Camora, squalificati nell'ultima giornata di campionato. Per il resto i dubbi di formazione sono pochi: sarà ancora 4-2-3-1 con Paun (capocannoniere della squadra con 6 reti) ad agire sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Lacina Traoré, ex tra le altre.

Inzaghi potrebbe tenere a riposo Immobile e confermare Caicedo in attacco al fianco di Correa. A centrocampo ci sarà probabilmente spazio per Berisha e Cataldi in mezzo e Jony sulla fascia sinistra. In difesa Acerbi non si tocca, ai sui lati possibile maglia da titolare per Vavro e Bastos. Tra i pali Proto potrebbe spuntarla alla fine su Strakosha.

CLUJ (4-2-3-1): Vatca; Peteleu, Cestor, Burca, Camora; Itu, Hoban; Deac, Pereira, Paun; Traoré.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo.