La Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League e lo fa sapendo che ad attenderla c’è un match prestigioso contro una grandissima del calcio europeo come il Chelsea, ma anche che la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del torneo è già stata raggiunta con largo anticipo.

I bianconeri si presentano alla sfida infatti da capolista del Gruppo H e forti dei quattro successi ottenuti in altrettante partite sin qui giocate. Gli uomini di Massimiliano Allegri, hanno infatti superato nell’ordine il Malmö 3-0 in trasferta, proprio il Chelsea 1-0 a Torino e due volte lo Zenit con un 1-0 esterno ed un 4-2 interno, guadagnandosi l’approdo agli ottavi già al termine della quarta giornata della fase a gironi.

Da difendere c’è quindi soprattutto la possibilità di vincere il Gruppo e proprio i Blues rappresentano, da questo punto di vista, l’unico vero pericolo. I campioni d’Europa di punti in cascina ne hanno sin qui messi 9, il che vuol dire che per loro la qualificazione è ad un passo. Se infatti sono stati battuti dalla Juventus nel match d’andata, sono anche riusciti ad imporsi per una volta contro lo Zenit e due contro il Malmö.

La classifica del Gruppo H quindi recita: Juventus 12, Chelsea 9, Zenit 3 e Malmö 0.

QUANDO SI GIOCA CHELSEA-JUVENTUS

La sfida che vedrà opposte Chelsea e Juventus si giocherà martedì 23 novembre 2021 allo Stamford Bridge, ovvero l’impianto che ospita le gare interne della compagine londinese. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE CHELSEA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Chelsea-Juventus sarà trasmessa sia da Mediaset in chiaro, che dall’emittente satellitare Sky. I canali di riferimento saranno dunque Canale 5, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

La sfida sarà come di consueto disponibile anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go e quindi su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android, mentre per quanto riguarda Mediaset la sfida sarà visibile in chiaro sul sito sportmediaset.it.

Un’ulteriore opzione sarà rappresentata da NOW, ovvero la piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sia Mediaset che Sky non hanno ancora annunciato quali saranno i telecronisti che racconteranno la sfida.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHELSEA-JUVENTUS

Tuchel potrebbe schierare il suo Chelsea con un 3-4-3 nel quale il pacchetto difensivo davanti a Mendy dovrebbe essere composto da Christensen, Thiago Silva e Rudiger. Chiavi del centrocampo affidate a Jorginho, mentre in avanti Havertz potrebbe essere supportato da Ziyech e Mount.

Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi ad un 4-4-2 nel quale potrebbe mancare Danilo, vittima di un infortunio in casa della Lazio: pronto Cuadrado nel ruolo di terzino. Bonucci e De Ligt andrebbero a comporre la coppia centrale nella linea difensiva davanti a Szczesny. Chiesa e Rabiot potrebbero essere chiamati ad agire sugli esterni, mentre in attacco potrebbe esserci Kean con Morata.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kean, Morata.