Chelsea e Arsenal si sfideranno in una semifinale di andata e ritorno per un posto nella finale della Carabao Cup di questa stagione. Chi avrà la meglio in un altro acceso derby londinese?

Ecco dove trovare i live streaming in lingua inglese di Chelsea vs Arsenal, mentre GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie per guardare la partita di oggi.

Ora di inizio di Chelsea-Arsenal

EFL Cup - EFL Cup Stamford Bridge

Chelsea vs Arsenal inizia il 14 gennaio 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Anteprima della partita

Il Chelsea ha interrotto una serie di tre partite senza vittorie nell'ultima partita, vincendo 5-1 contro il Charlton in FA Cup. Il nuovo allenatore Liam Rosenior ha schierato una squadra con diversi giocatori di riserva, ma probabilmente sceglierà una formazione più forte per questa partita contro l'Arsenal, capolista della Premier League. Si prevede il ritorno di giocatori come Estevao, Enzo Fernandez, Liam Delap, Wesley Fofana e Pedro Neto.

Getty Images

Il manager dell'Arsenal Mikel Arteta si trova di fronte a un dilemma in attacco, con il nuovo attaccante svedese Viktor Gyokeres sotto tiro per le recenti prestazioni. I Gunners hanno Gabriel Jesus e Kai Havertz di ritorno dall'infortunio, ma si aspettano che Gyokeres parta titolare dopo essere rimasto in panchina nella FA Cup.

Getty Images

Infortuni e notizie sulle squadre

Levi Colwill è assente a lungo termine, mentre questa partita arriverà troppo presto per Cole Palmer e Romeo Lavia, entrambi vicini al rientro dall'infortunio. Malo Gusto è in dubbio, mentre Marc Cucurella è squalificato.

L'Arsenal probabilmente confermerà Myles Lewis-Skelly come terzino sinistro, dato che Piero Hincapie e Riccardo Calafiori difficilmente riusciranno a recuperare in tempo per la partita. Il secondo portiere Kepa Arrizabalaga dovrebbe giocare qui contro la sua ex squadra dopo aver iniziato la partita vinta dall'Arsenal per 4-1 a Portsmouth in FA Cup, partita in cui Gabriel Martinelli ha segnato una tripletta.

Curiosità sulla partita

Il metronomo argentino Enzo Fernandez ha segnato al 94° minuto in due delle ultime tre partite del Chelsea.

L'Arsenal è imbattuto nelle ultime nove partite contro il Chelsea, con sei vittorie.

Il centrocampista spagnolo Mikel Merino ha segnato in ciascuno degli ultimi due incontri tra queste due squadre.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Chelsea - Arsenal Probabile formazione Panchina Allenatore L. Rosenior Probabile formazione Panchina Allenatore M. Arteta

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Modulo

Risultati testa a testa

Classifica