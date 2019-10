Dove vedere Celtic-Lazio in tv e streaming

La Lazio fa visita al Celtic nella terza giornata di Europa League: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Ripresasi dopo la sconfitta del primo turno, la di Inzaghi affronta il in quel di Glasgow. Gara fondamentale per il futuro in dei biancocelesti, attualmente a quota tre rispetto ai quattro punti ottenuti dagli scozzesi nelle prime due giornate.

La Lazio non ha ancora trovato una vera e propria continuità in questa stagione e nell'ultimo match ufficiale contro l' ha dimostrato grossi problemi difensivi, ma anche una risposta importante nella seconda frazione che ha portato al 3-3 finale.

Per Inzaghi ci sarà un mini-turnover, considerato l'importanza della gara, ma anche la sfida di Firenze contro la : giorni frenetici ed essenziali per la Lazio, decisa a dare una svolta alla propria stagione 2019/2020.

QUANDO SI GIOCA CELTIC-LAZIO

La sfida tra Celtic e Lazio si giocherà giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21. L'appuntamento per la terza giornata di Europa League è a Glasgow, nel glorioso Celtic Park.

DOVE VEDERE CELTIC-LAZIO IN TV E STREAMING

Celtic-Lazio sarà visibile sia su Sky, sia in chiaro. Nel primo caso il match potrà esseer visto su Sky Sport uno e Sky Sport, in quest'ultimo caso al canale 252 del satellite. Nel secondo invece basterà sintonizzarsi su TV8.

Naturalmente la terza gara della Lazio in Europa League sarà disponibile anche in , dunque con il servizio Now Tv, su Sky Go, app scaricabile per tutti gli abbonati Sky, e il sito di TV8. In ogni caso per seguire il match basterà un pc, un tablet o uno smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC-LAZIO

Inzaghi potrebbe scegliere la coppia Caicedo-Correa (riposo per Immobile) per la trasferta europea di Glasgow, con Jony e Lazzari sulle corsie laterali. Interni Lucas Leiva, Parolo e Milinkovic-Savic, mentre davanti a Strakosha (che dovrebbe stringere i denti) sembrano favoriti Vavro, Acerbi e Bastos.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Correa.