Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoCatania
team-logoCosenza
Matteo Occhiuto

Dove vedere Catania-Cosenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Catania e Cosenza: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Big match nella domenica del girone C di Serie C. Al Massimino si sfideranno il Catania di Mimmo Toscano e il Cosenza di Antonio Buscè.

Il Catania è primo, appaiato in classifica al Benevento: i rossazzurri sono reduci dalla vittoria pesante, in rimonta, di Sorrento.

Il Cosenza, invece, è in difficoltà: i rossoblu non hanno mai vinto nel 2025, con due ko e un pari nelle tre gare giocate.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Catania-Cosenza in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Cosenza crest
Cosenza
COS

Catania-Cosenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio.

Sarà possibile seguire Catania-Cosenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Catania-Cosenza: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Catania e Cosenza, valida per la giornata numero 23 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 25 gennaio, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Catania 

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Jimenez; Forte. All. Toscano.

Probabile formazione Cosenza

Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi, Caporale, Dametto, D’Orazio; Contiliano, Langella, Garritano; Cannavò, Ricciardi; Emmausso. All. Buscè.

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

COS
-Forma

Goal segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

CAT

Ultime 5 partite

COS

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

0