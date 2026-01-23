Dove vedere Catania-Cosenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Big match nella domenica del girone C di Serie C. Al Massimino si sfideranno il Catania di Mimmo Toscano e il Cosenza di Antonio Buscè.
Il Catania è primo, appaiato in classifica al Benevento: i rossazzurri sono reduci dalla vittoria pesante, in rimonta, di Sorrento.
Il Cosenza, invece, è in difficoltà: i rossoblu non hanno mai vinto nel 2025, con due ko e un pari nelle tre gare giocate.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catania-Cosenza in diretta? Canale TV e diretta streaming
Catania-Cosenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio.
Sarà possibile seguire Catania-Cosenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Catania-Cosenza: ora di inizio
La gara fra Catania e Cosenza, valida per la giornata numero 23 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 25 gennaio, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Catania
Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Jimenez; Forte. All. Toscano.
Probabile formazione Cosenza
Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi, Caporale, Dametto, D’Orazio; Contiliano, Langella, Garritano; Cannavò, Ricciardi; Emmausso. All. Buscè.