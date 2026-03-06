Dove vedere Catania-Casertana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Posticipo al Massimino per Catania e Casertana. Nella 31esima giornata di C, le squadre di Toscano e Coppitelli si giocano tre punti importanti nel finale di stagione.
Rossazzurri reduci dal ko di Benevento, che ha di fatto sancito la riduzione drastica delle speranze di vincere il campionato: 10 i punti che separano Jimenez e compagni dai sanniti.
La Casertana, invece, ha battuto 1-0 la Salernitana nell’ultimo turno, riscattando il ko di Siracusa: rossoblu in piena corsa per il terzo posto.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catania-Casertana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Catania-Casertana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Catania-Casertana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.
Catania-Casertana: ora di inizio
La gara fra Catania e Casertana, valida per la giornata numero 31 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 9 marzo, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jiménez, D'Ausilio; Lunetta. All. Toscano.
Probabile formazione Casertana
CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Llano, Kontek, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Proia, Martino; Casarotto, Bentivegna. All. Coppitelli.