Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoCatania
team-logoCasertana
Guarda LIVE su NOW
GOAL

Dove vedere Catania-Casertana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Catania e Casertana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Posticipo al Massimino per Catania e Casertana. Nella 31esima giornata di C, le squadre di Toscano e Coppitelli si giocano tre punti importanti nel finale di stagione. 

Rossazzurri reduci dal ko di Benevento, che ha di fatto sancito la riduzione drastica delle speranze di vincere il campionato: 10 i punti che separano Jimenez e compagni dai sanniti.

La Casertana, invece, ha battuto 1-0 la Salernitana nell’ultimo turno, riscattando il ko di Siracusa: rossoblu in piena corsa per il terzo posto.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Catania-Casertana in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Casertana crest
Casertana
CAS

Catania-Casertana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Catania-Casertana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Catania-Casertana: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Catania e Casertana, valida per la giornata numero 31 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 9 marzo, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Catania

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jiménez, D'Ausilio; Lunetta. All. Toscano.

Probabile formazione Casertana

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Llano, Kontek, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Proia, Martino; Casarotto, Bentivegna. All. Coppitelli.

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

CAS
-Forma

Goal segnato (subito)
7/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

CAT

Ultime 5 partite

CAS

2

Vittorie

3

Pareggi

0

Vittorie

10

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

Pubblicità
0