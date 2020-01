Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming

Il Cagliari sfida in casa il Milan nell'anticipo della 19ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran sfida in casa il di Stefano Pioli nel primo anticipo della 19ª giornata di . La gara mette in palio punti pesanti per la zona europea: i sardi, rivelazione della prima parte del torneo, sono sesti in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, il Diavolo insegue a distanza all'11° posto, a pari merito con il , con 22 punti e un cammino di 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Il segno X prevale nei 37 precedenti fra le due formazioni in Serie A giocati in casa dei rossoblù: completano il quadro 15 vittorie rossonere e 5 successi rossoblù. Il Diavolo ha perso soltanto una delle ultime 15 trasferte contro i sardi: l'ultima volta che è uscito sconfitto è stato il 28 maggio 2017, con un 2-1 targato João Pedro e Pisacane a vanificare il provvisorio 1-1 di Lapadula.

Il Cagliari è desideroso di riscattare un momento complicato, visto che gli isolani hanno ottenuto un pareggio e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, fra cui quella pesante per 4-0 contro la nell'ultima giornata, il Milan, che con l'arrivo del 2020 ha riabbracciato Zlatan Ibrahimovic, dal canto suo cerca la propria identità ed è reduce da una vittoria, 2 pareggi e un pesante k.o. nel derby con l' nelle ultime 4 gare disputate.

Il brasiliano João Pedro è il bomber stagionale del Cagliari con 11 goal realizzati, Theo Hernández e Krzysztof Piatek sono invece i giocatori più prolifici del Milan con 4 goal segnati ciascuno.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan si giocherà il pomeriggio di sabato 11 gennaio 2019 nella cornice della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN IN TV E STREAMING

L'anticipo Cagliari-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-MILAN

Maran ritrova Pisacane dopo il turno di squalifica: il giocatore napoletano affiancherà l'estone Klavan al centro del reparto difensivo. A destra Cacciatore, uscito malconcio dalla sfida con la Juventus, non è al meglio e potrebbe lasciar spazio dal 1' a Faragò, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Luca Pellegrini. Fra i pali giocherà Olsen, in mediana Nandez e Rog saranno le due mezzali ai lati del regista Cigarini. In attacco Nainggolan sarà il trequartista alle spalle delle due punte João Pedro e Simeone.

Pioli è orientato a cambiare modulo passando al 4-4-2 con Ibrahimovic dal 1' accanto a Rafael Leao. Gli esterni saranno Castillejo e Calhanoglu, fuori Suso. In cabina di regia conferma per Bennacer, accanto a lui agirà Kessié. Tutto scolpito fra i pali, che saranno difesi da Gigio Donnarumma, e in difesa, con Musacchio e Romagnoli a comporre la coppia centrale e Calabria e Theo Hernández sulel corsie laterali.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; João Pedro, Simeone.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Bennacer, Kessié, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.