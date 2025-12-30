Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Serie A Enilive riparte nel 2026 con l’anticipo della 18esima giornata fra Cagliari e Milan. I rossoneri si sono ripresi la vittoria superando fra Natale e Capodanno il Verona a San Siro: un netto 3-0 che permette a Pulisic e compagni di rimanere in piena lotta Scudetto, con solo un punto in meno dall’Inter.

Successo fondamentale nell’ultimo turno anche per il Cagliari: la rimonta sul Torino ha permesso ai sardi di mettere sei punti di margine sulla zona retrocessione.

Arbitra Rosario Abisso di Palermo, al VAR ci saranno Camplone e Di Bello.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Cagliari-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

Ci saranno diverse possibilità per vedere Cagliari-Milan in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Cagliari-Milan sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Cagliari-Milan in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Cagliari-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Unipol Domus

La gara fra Cagliari e Milan, valida per la diciottesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà giovedì 2 gennaio, allo stadio Unipol-Domus, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Milan

Notizie sul Cagliari

Nel Cagliari assente Folorunsho, infortunatosi al ginocchio, così come Belotti, Felici e Zè Pedro. Sardi con Gaetano a supporto di Kilicsoy, rischia la panchina Esposito. Palestra e Obert sono i favoriti sugli esterni, ma occhio anche a Idrissi.

Notizie sul Milan

Nel Milan dovrebbe rivedersi Leao: il portoghese si è allenato in gruppo e potrebbe essere convocato, si giocherebbe il posto con Nkunku favorito. Gabbia non è ancora pronto: la sua chiamata è difficile, ma anche in caso di partenza per Cagliari, sarà ancora De Winter a giocare dall’inizio. A disposizione anche Fullkrug.

Forma

In Serie A il Milan è imbattuto dalla prima giornata del girone d’andata: 7 punti nelle ultime tre giornate, con il 3-0 al Verona che ha fatto ritrovare il successo ai rossoneri. Il Cagliari, invece, è tornato alla vittoria nella trasferta di Torino, che ha fatto seguito al 2-2 interno contro il Pisa.

Partite tra le due squadre

Doppio pareggio nella scorsa stagione: 1-1 a San Siro e clamoroso 3-3 all’Unipol-Domus. Il Cagliari, però, non batte il Milan dal maggio del 2017.

Classifica

Milan secondo alle spalle dell’Inter, che guida la Serie A con 36 punti a fronte dei 35 dei rossoneri. Il Cagliari è quattordicesimo, con 18 punti in 17 partite, e sei lunghezze di vantaggio sul Verona diciottesimo.