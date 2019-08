Dove vedere Cagliari-Inter in tv e streaming

L'Inter di Antonio Conte fa visita al Cagliari per la seconda giornata di Serie A: tutto sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo la vittoria roboante contro il all'esordio, l' di Antonio Conte farà visita al nella seconda giornata di . Un test più impegnativo per gli uomini nerazzurri, anche se la squadra di Rolando Maran è partita con un passo falso iniziale, perdendo contro il .

Rispetto all'ultima partita, l'Inter ha due giocatori nuovi in rosa, come Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi. Il Cagliari negli ultimi giorni di calciomercato ha invece accolto Giovanni Simeone, arrivato dalla . Questa sarà l'ultima giornata di campionato disputata con il mercato ancora aperto (chiuderà il 2 settembre).

Il Cagliari ha ricevuto una brutta notizia nella giornata di venerdì: Leonardo Pavoletti ha accusato la lesione del legamento crociato anteriore e starà fuori per tanti mesi. L'Inter invece, al momento, non ha avuto problemi di natura fisica nell'avvicinamento alla sfida contro i sardi.

Il Cagliari ha vinto l'ultimo confronto di Serie A contro l'Inter (2-1 a marzo): solo una volta nella sua storia la squadra sarda ha battuto due volte di fila i nerazzurri nella competizione (nel 1968, con una delle due partite vinta a tavolino).

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-INTER

Cagliari-Inter si giocherà domenica 1 settembre alle ore 20.45. Lo stadio sarà la Sardegna Arena di Cagliari. L'Inter non ha mai perso quando ha disputato la prima trasferta stagionale in Serie A in casa del Cagliari (1V, 1N): l'ultima volta risale al settembre 1998 al Sant'Elia (2-2).

DOVE VEDERE CAGLIARI-INTER IN TV E STREAMING

La partita tra Inter e Cagliari è un'esclusiva di Sky Sport . Per guardare la sfida in televisione basterà sintonizzarsi sui canali SKY SPORT UNO (canale 201 del satellite) e SKY SPORT (canale 255 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

Cagliari-Inter potrà essere vista anche in . Basterà scarica l'applicazione SkyGo su smartphone e tablet, o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma su computer.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

Rolando Maran deve fare i conti, come detto, con l'infortunio di Leonardo Pavoletti. Giovanni Simeone potrebbe partire addirittura dal primo minuto ma è più probabile un ingresso a partita in corso. In questo caso Joao Pedro agirebbe da 'falso nueve', supportato da Birsa e Nainggolan alzato sulla trequarti.Centrocampo formato da Rog (al rientro dalla squalifica), Nandez e Cigarini. Il giovane Pinna la spunta ancora sulla fascia destra.

Antonio Conte non tocca la formazione che ha battuto il Lecce nella prima giornata. Candreva e Asamoah gocheranno ancora a tutta fascia, con Vecino in ballottaggio con Barella ma sempre in vantaggio. Lukaku e Lautaro Martinez confermatissimi in attacco, in attesa di Alexis Sanchez. In difesa non ci sono ancora Godn e De Vrij: spazio quindi ad Andrea Ranocchia.

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Pinna, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini Lu.; Rog, Cigarini, Nandez; Birsa, Nainggolan; Joao Pedro.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro.