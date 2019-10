Dove vedere Brescia-Inter in tv e streaming

Il Brescia sfida l'Inter nell'anticipo della 10ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Eugenio Corini sfida l' di Antonio Conte nel derby lombardo, anticipo della 10ª giornata infrasettimanale di . Le rondinelle, benché debbano recuperare la gara contro il , sono scivolate in penultima posizione in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, i milanesi sono al 2° posto dietro la capolista con 22 punti e un cammino con 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Nei 22 confronti fra le due squadre in Serie A, prevalgono i pareggi, ben 11, a fronte di 8 successi nerazzurri e di 3 vittorie della Leonessa. Il Brescia è reduce da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, l'Inter invece ha collezionato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Alfredo Donnarumma con 4 reti è il miglior marcatore dei biancazzurri, mentre il belga Romelu Lukaku è il giocatore più prolifico dei nerazzurri con 6 goal realizzati.

QUANDO SI GIOCA BRESCIA-INTER

Brescia-Inter si giocherà martedì 29 ottobre 2019 nella cornice dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia, con fischio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE BRESCIA-INTER IN TV E STREAMING

L'anticipo Brescia-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in diretta mediante Sky Go su pc e notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'apposita applicazione. In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-INTER

Corini dovrà rinunciare anche a Chancellor in difesa, con il venezuelano che si è infortunato nel corso della gara con il . Oltre a lui, saranno ancora indisponibili i vari Magnani, Dessena e Tremolada, mentre saranno da valutare le condizioni di Torregrossa e Martella, ormai prossimi al rientro. Davanti al portiere Joronen, in difesa sarà il veterano Gastaldello ad affiancare al centro Cistana, con Sabelli e Mateju terzini. A centrocampo in cabina di regia ci sarà Tonali, con Bisoli e Romulo che dovrebbero agire da mezzali. Spalek sarà confermato sulla trequarti alle spalle della coppia d'attacco: Balotelli, non al meglio, potrebbe partire dalla panchina a vantaggio di Ayé e del rientrante Alfredo Donnarumma.

Conte, nonostante i molti impegni ravvicinati, dovrebbe operare poche variazioni alla squadra che sabato scorso ha pareggiato in casa con il . In attacco dovrebbero agire da titolari Lautaro Martínez e Lukaku, con Esposito e Politano pronti eventualmente a subentrare a partita in corso. A centrocampo a destra Candreva è in vantaggio su Lazaro, dato che sarà ancora assente per infortunio D'Ambrosio, e a sinistra potrebbe rivedersi Asamoah al posto di Biraghi. Tutto invariato invece in mezzo, con Sensi e Vecino che non dovrebbero essere ancora disponibili: Brozovic sarà il playmaker, con Barella e Gagliardini mezzali. In difesa, davanti a capitan Handanovic, la linea a tre potrebbe essere composta da Godin, De Vrij e Skriniar, ma non va escluso l'impiego di Bastoni.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayé, Al. Donnarumma.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martínez