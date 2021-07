Brasile e Argentina si affronteranno nella finale della Copa America 2021: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

La Copa America arriva al suo epilogo e lo fa proponendo la più affascinante delle finali: quella che vedrà opposte il Brasile di Neymar e l’Argentina di Messi.

Saranno quindi le due grandi del calcio sudamericano a contendersi il trionfo nella massima competizione continentale. Il Brasile si presenterà alla sfida con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2019 e conscio del fatto che nella competizione è reduce da un filotto di risultati utili consecutivi che parla di nove vittorie e tre pareggi nelle ultime dodici gare.

La Seleção si è spinta fino alla finalissima vincendo il Gruppo B (tre vittorie ed un pareggio) e superando nella fase ad eliminazione diretta prima il Cile (1-0 nei quarti di finale) e poi il Perù (1-0 in semifinale).

Il percorso dell’Argentina parla invece di un primo posto nel Gruppo A (tre vittorie ed un pareggio) e poi dei successi contro l’Ecuador (3-0 nei quarti di finale) e la Colombia (vittoria ai rigori dopo l’1-1 nei tempi regolamentari).

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 106 tra Brasile e Argentina. Il bilancio complessivo sorride ai Verdeoro in virtù dei 44 successi conseguiti a fronte dei 22 pareggi e delle 39 affermazioni dell’Albiceleste.

Per il Brasile sono 9 i trionfi in Copa America, mentre per l’Argentina, che non solleva il trofeo al cielo dal 1993, sono 14.

QUANDO SI GIOCA BRASILE-ARGENTINA

La finale della Copa America 2021 si disputerà nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio, con calcio d’inizio programmato alle ore 2.00. Brasile e Argentina contenderanno il titolo di Campione del Sud America nella storica cornice del Maracanã di Rio de Janeiro.

DOVE VEDERE BRASILE-ARGENTINA IN TV E STREAMING

Brasile-Argentina, sfida valida per la finale della Copa America 2021, sarà sarà trasmessa da Sky e più precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Il match sarà visibile inoltre in diretta su Eleven Sports: sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma e poi scaricare l'app su una smart tv per assistere alla partita.

Come di consueto, sarà prevista anche la trasmissione dell’evento in live streaming. Brasile-Argentina sarà quindi visibile su dispositivi quali pc, notebook, tablet e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara attraverso Sky Go, mentre le alternative sono rappresentate da NOW, il servizio live e on demand di Sky scegliendo uno dei vari pacchetti proposti, e Eleven Sports: in questo caso basterà accedere al sito della piattaforma o scaricare l'app, ancora una volta previa la sottoscrizione di un abbonamento.

Infine, la finale della Copa America 2021 sarà visibile in diretta streaming anche sulla piattaforma LIVENow: in questo caso sarà sufficiente acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-ARGENTINA

Tite si affiderà ad un 4-3-3 nel quale dovrebbero essere Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi a comporre la linea difensiva davanti ad Ederson. In attacco possibile conferma dal 1’ per Everton assieme a Neymar e Richarlison, così come per Paquetá in mezzo al campo.

Consueto 4-3-3 per Scaloni. Nel cuore della difesa Albiceleste dovrebbe essere confermato Pezzella al fianco di Otamendi. Trio di mediana composto da De Paul, Paredes e Lo Celso, mentre in attacco Lautaro Martinez sarà il perno centrale di un tridente completato da Messi e Gonzalez.

BRASILE (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Paquetá, Casemiro, Fred; Everton, Neymar, Richarlison.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, L. Martinez, N. Gonzalez.