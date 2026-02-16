Dove vedere Brann-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Bologna in Norvegia per l’Europa League. La squadra di Vincenzo Italiano affronterà il Brann nei playoff e giovedì sarà di scena a Bergen.
La gara d’andata, dunque, si giocherà in casa della formazione di Alexandersson, che il Bologna ha già affrontato nella League Phase, pareggiando 0-0.
Rossoblu che hanno nell’Europa League un grande obiettivo: ormai sembra sfumato il ritorno nella zona coppe in Serie A, archiviata l’eliminazione in Coppa Italia, Italiano vuol provare la strada in Europa per render dolce questa stagione.
Occhio, però, alla formazione nordica, che ha chiuso la fase campionato all’ultimo posto, il 24esimo, valido per qualificarsi.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Brann-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streamingSarà Sky Sport la casa dell’Europa League 2025/26. La sfida fra Brann e Bologna sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.
Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le gare dell’Europa League 2025/26. Per poter vedere Brann-Bologna in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.
Brann-Bologna: ora di inizio
La gara fra Brann e Bologna, valida per la gara d’andata dei playoff di Europa League, si giocherà giovedì 19 febbraio, al Brann Stadion di Bergen, con fischio d’inizio ore 18:45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Brann
L’allenatore dei norvegesi Alexandersson giocherà col solito 4-3-3: capitan Knudsen guiderà la difesa insieme a Holten, in mezzo al campo chiavi alla regia per Sorensen. Tridente, invece, composto da Finne, Holm e Mathisen.
BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Holten, Knudsen, De Roeve; E. Gudmundsson, J. Sorensen, Kornvig; Finne, N. Holm, Mathisen. All. Alexandersson
Notizie sul Bologna
Undici titolare per il Bologna di Vincenzo Italiano: rientra nella formazione iniziale Orsolini, inizialmente in panchina a Torino, così come Odgaard e Zortea. A centrocampo, invece, Pobega potrebbe scalzare Moro. In avanti tocca a Castro.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano