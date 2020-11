Dove vedere Bosnia-Italia in tv e streaming

Bosnia e Italia si sfidano nella fase a gironi della Nations League: tutto sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming.

L’ si congeda dal 2020 scendendo in campo per il suo ultimo impegno dell’anno: la sfida contro la con la quale si chiuderà il suo cammino nel Gruppo 1 Lega A, e di conseguenza nella fase a gironi, della UEFA .

Quello che andrà in scena sarà il quinto confronto tra le due rappresentative. Il bilancio complessivo è attualmente a favore degli Azzurri, in virtù delle due vittorie ottenute, a fronte di una sconfitta ed un pareggio.

Proprio in parità si è conclusa l’ultima sfida che ha visto Bosnia-Erzegovina e Italia contrapposte: si è giocata lo scorso 4 settembre all’Artemio Franchi e si è chiusa con un 1-1 che ha portato le firme di Edin Dzeko e Stefano Sensi.

Altre squadre

E’ stata quella la partita di andata tra le due squadre nel torneo.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

QUANDO SI GIOCA BOSNIA-ITALIA

Bosnia-Italia, sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Nations League, si giocherà mercoledì 18 novembre 2020 allo stadio Grbavica di Sarajevo, l’impianto che ospita le partite interne dello Zeljeznicar. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE BOSNIA-ITALIA IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà protagoniste Bosnia ed Italia sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai. Il match sarà visibile su Rai 1.

Coloro che non avessero la possibilità di seguire la gara in Tv, avranno un’altra opzione per non perdersela: la diretta . Potranno quindi vederla attraverso dispositivi quali pc, notebook, tablet e smartphone collegandosi al sito RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA-ITALIA

Dusan Bajevic dovrebbe disegnare la sua Bosnia con un 4-3-3 nel quale le chiavi del centrocampo saranno affidate a Miralem Pjanic. In attacco, potrebbe essere Hadzic il perno centrale di un tridente completato da Visca e Gojak.

Modulo speculare per gli Azzurri, che in difesa si affideranno alla coppia Acerbi-Bonucci al centro. In attacco toccherà a Belotti con Bernardeschi ed Insigne a supporto. A centrocampo confermato Jorgino in cabina di regia.

BOSNIA (4-3-3): Buric; Cipetic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Rahmanovic; Visca, Hadzic, Gojak.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bonucci, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne.