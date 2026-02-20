Dove vedere Bologna-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Archiviato il successo di Europa League contro il Brann, il Bologna di Vincenzo Italiano si rituffa sulla Serie A, affrontando lunedì sera l’Udinese al Dall’Ara.

Rossoblu che vanno a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello di Torino; i friulani, invece, vogliono riscattare il ko interno di domenica scorsa contro il Sassuolo.

Per entrambe è una chance di guadagnare posizioni nel cuore della classifica, dopo un percorso che, fino a qui, le ha condotte a ridosso dei piazzamenti che valgono la partecipazione alle coppe

europee.

Al Dall’Ara arbitra Matteo Marcenaro di Genova, al VAR opererà Marini.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Ci saranno diverse possibilità per vedere Bologna-Udinese in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Bologna-Udinese sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Bologna-Udinese in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Serie A - Serie A Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Udinese, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà lunedì 23 febbraio, allo stadio Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Udinese Probabile formazione Panchina Allenatore V. Italiano Probabile formazione Panchina Allenatore K. Runjaic

Notizie sul Bologna

Italiano avrà nuovamente a disposizione Heggem per la difesa ma rischia di dover rinunciare a Pobega, uscito ko dal match col Brann. Orsolini è il grande dubbio: Bernardeschi sembra destinato alla panchina, così come Cambiaghi con Rowe che partirebbe dal primo minuto. Castro in grande forma, da capire se verrà riproposto dall’inizio o se sarà preservato in vista Europa League.

Notizie sull’Udinese

Nell’Udinese ci sono dei problemi che preoccupano Runjaic: Davis è ancora ko, al fianco di Zaniolo toccherà a Bayo o Buksa. In dubbio è anche Solet, uscito ko da domenica scorsa: pronto a giocare al suo posto Kabasele.

Forma

Bologna tornato alla vittoria in Serie A nel 2-1 di Torino: quella al Dall’Ara, invece, manca da novembre. Udinese, invece, ko negli ultimi due turni con Lecce e Sassuolo.

Partite tra le due squadre

Il 3-0 dell’andata fu il picco della stagione del Bologna in A. Rossoblu imbattuti negli ultimi 4 incroci con l’Udinese, il cui ultimo successo sugli emiliani è datato 30 dicembre 2023.

Classifica

Bologna ottavo in classifica a quota 33 punti, insieme alla Lazio. L’Udinese, invece, è undicesima a quota 32 punti, appena uno in meno rispetto a Orsolini e compagni.