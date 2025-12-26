Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby emiliano nella giornata numero 17 di Serie A Enilive. Al Dall’Ara si sfidano Bologna e Sassuolo.

La squadra di Vincenzo Italiano ritrova il campionato dopo la Finale di Supercoppa persa con il Napoli: dal sogno sfiorato alla rincorsa a una posizione europea per i rossoblu.

Il Sassuolo, invece, spera di ritrovare una vittoria che manca da tre gare per inseguire un posizionamento europeo a oggi distante proprio quattro punti.

Arbitra Juan Luca Sacchi di Macerata, al VAR Di Paolo e Nasca.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Ci saranno diverse possibilità per vedere Bologna-Sassuolo in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Bologna-Sassuolo sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Bologna-Sassuolo in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Sassuolo: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Renato Dell'Ara

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Bologna e Sassuolo, valida per la diciassettesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 28 dicembre, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Bologna

Ancora infortunati Casale e Skorupski, così come Bernardeschi che in Arabia si è rotto la clavicola e sarà out fino a febbraio. Torna invece a disposizione Freuler. Heggem sarà squalificato, in difesa toccherà a Viti. In avanti è serrato il duello fra Castro e Immobile.

Notizie sul Sassuolo

Nel Sassuolo c’è il rientro di Thorstvedt dalla squalifica, mentre si spera nel recupero di Pinamonti, out col Torino. Sempre fuori Berardi: possibile tridente con Volpato, Cheddira e Laurientè.

Forma

Sassuolo con 5 punti nelle ultime 5 partite: vittoria contro la Fiorentina, poi pari con Milan e Pisa e ko contro Como e Torino. Il Bologna non vince in campionato dal 22 novembre: poi ko contro Cremonese e Juventus e pari con la Lazio.

Partite tra le due squadre

Il Bologna non perde col Sassuolo da quattro incroci: due vittorie e due pareggi per i rossoblu. L’ultima vittoria neroverde è del 15 maggio 2022: 3-1 al Dall’Ara.

Classifica

Bologna sesto in classifica a quota 25 punti, -4 dalla Juve quinta e -5 dalla Roma quarta ma con una gara in meno. Sassuolo decimo, in zona tranquilla, con 21.