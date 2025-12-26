Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoBologna
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoSassuolo
Matteo Occhiuto

Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Bologna e Sassuolo: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Derby emiliano nella giornata numero 17 di Serie A Enilive. Al Dall’Ara si sfidano Bologna e Sassuolo.

La squadra di Vincenzo Italiano ritrova il campionato dopo la Finale di Supercoppa persa con il Napoli: dal sogno sfiorato alla rincorsa a una posizione europea per i rossoblu.

Il Sassuolo, invece, spera di ritrovare una vittoria che manca da tre gare per inseguire un posizionamento europeo a oggi distante proprio quattro punti.

Arbitra Juan Luca Sacchi di Macerata, al VAR Di Paolo e Nasca. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS

Come guardare Bologna-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Ci saranno diverse possibilità per vedere Bologna-Sassuolo in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Bologna-Sassuolo sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Bologna-Sassuolo in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Bologna-Sassuolo: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Sassuolo, valida per la diciassettesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 28 dicembre, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Sassuolo

BolognaHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-3-3

Home team crestSAS
13
F. Ravaglia
20
N. Zortea
26
J. Lucumi
33
J. Miranda
22
C. Lykogiannis
6
N. Moro
4
T. Pobega
28
N. Cambiaghi
19
L. Ferguson
7
R. Orsolini
24
T. Dallinga
49
A. Muric
80
T. Muharemovic
3
J. Doig
6
S. Walukiewicz
21
J. Idzes
18
N. Matic
40
A. Vranckx
90
I. Kone
9
W. Cheddira
45
A. Lauriente
7
C. Volpato

4-3-3

SASAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Grosso

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Bologna

Ancora infortunati Casale e Skorupski, così come Bernardeschi che in Arabia si è rotto la clavicola e sarà out fino a febbraio. Torna invece a disposizione Freuler. Heggem sarà squalificato, in difesa toccherà a Viti. In avanti è serrato il duello fra Castro e Immobile. 

Notizie sul Sassuolo

Nel Sassuolo c’è il rientro di Thorstvedt dalla squalifica, mentre si spera nel recupero di Pinamonti, out col Torino. Sempre fuori Berardi: possibile tridente con Volpato, Cheddira e Laurientè. 

Forma

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Sassuolo con 5 punti nelle ultime 5 partite: vittoria contro la Fiorentina, poi pari con Milan e Pisa e ko contro Como e Torino. Il Bologna non vince in campionato dal 22 novembre: poi ko contro Cremonese e Juventus e pari con la Lazio. 

Partite tra le due squadre

BOL

Ultime 5 partite

SAS

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

10

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Il Bologna non perde col Sassuolo da quattro incroci: due vittorie e due pareggi per i rossoblu. L’ultima vittoria neroverde è del 15 maggio 2022: 3-1 al Dall’Ara. 

Classifica

Bologna sesto in classifica a quota 25 punti, -4 dalla Juve quinta e -5 dalla Roma quarta ma con una gara in meno. Sassuolo decimo, in zona tranquilla, con 21. 


0