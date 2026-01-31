Goal.com
Serie A
team-logoBologna
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoMilan
Watch it on DAZN
Matteo Occhiuto

Dove vedere Bologna-Milan martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Bologna e Milan: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Big match per Bologna e Milan che si affrontano in un atipico posticipo della giornata numero 23 di Serie A. Al Dall’Ara si chiude il turno con una sfida che promette spettacolo: Italiano va a caccia della risalita in campionato, dopo aver chiuso al decimo posto la League Phase di Europa League. Il Milan di Allegri, di contro, deve vincere per rimanere in scia all’Inter e continuare a lottare per lo Scudetto.

Sono 30 i punti conquistati dal BFC, mentre il Milan arriva all’appuntamento con 47 lunghezze fin qui ottenute.

Arbitra Manganiello, al VAR agirà Mazzoleni.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Bologna e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Milan crest
Milan
MIL

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Bologna-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Bologna-Milan: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Milan, valida per la ventitreesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà  martedì 3 febbraio, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Milan

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Bologna

Bologna che ritrova Miranda sulla corsia di sinistra: conferma per lui anche in campionato dopo la prova di UEL col Maccabi. Skorupski è squalificato: in porta ci andrà Ravaglia. Per il resto, toccherà a Castro in avanti, mentre è serrato il duello sulla corsia mancina fra Cambiaghi e Rowe. 

Notizie sul Milan

Leao continua a non essere al meglio: potrebbe partire dalla panchina, lasciando a uno fra Fullkrug e Nkunku il ruolo di punta al fianco di Pulisic. Saelemaekers sta meglio e dovrebbe partire dall’inizio, così come il rientrante Pavlovic.

Forma

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Il pari di Roma ha allungato la striscia positiva del Milan in campionato: nelle ultime cinque, però, sono arrivati tre pari e due vittorie che sono costati un po’ di ritardo dall’Inter in classifica. Bologna, invece, reduce da due ko consecutivi in campionato contro Genoa e Fiorentina.

Partite tra le due squadre

BOL

Ultime 5 partite

MIL

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Tanto equilibrio nelle ultime cinque sfide: due successi a testa e un pari. Il Milan non vince a Bologna dal 21 agosto 2023: 0-2 al Dall’Ara in quell’occasione. 

Classifica

Milan secondo in classifica a quota 47, mentre il Bologna è nono, scavalcato dalla Lazio vittoriosa nell’anticipo, a quota 30.

0