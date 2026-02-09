Dove vedere Bologna-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida di Coppa Italia Frecciarossa per Bologna e Lazio, che si giocano il quarto di finale al Dall’Ara mercoledì alle ore 21.

Per entrambe le squadre, la Coppa diventa un obiettivo di grande interesse, visto il gap dalla zona Champions League in campionato: i rossoblu sognano quello che sarebbe un clamoroso back-to-back, mentre la formazione di Sarri non vince la competizione dal 2019, quando trionfò per la settima volta.

In caso di parità al 90esimo, lo ricordiamo, si procederà direttamente con i calci di rigore.

Al Dall’Ara l’arbitro dell’incontro sarà Chiffi di Padova, assistenti Rossi e Ceccon, Paterna e Paganessi nei ruoli di VAR e AVAR.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Bologna-Lazio sarà, come tutte le gare di Coppa Italia Frecciarossa, trasmessa dalle reti Mediaset.

Il match del Dall’Ara sarà offerto, in chiaro, su Italia 1, con un ampio pre e post partita. Appuntamento, inoltre, anche in streaming su sportmediaset.it e su Infinity per seguire la gara fra Bologna e Lazio.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Lazio: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Bologna e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, si giocherà mercoledì 11 febbraio allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 21.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Lazio Probabile formazione Panchina Allenatore V. Italiano Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sul Bologna

Nel Bologna Italiano farà giocare i migliori a disposizione: Orsolini, Castro e Cambiaghi, tenuti a riposo contro il Parma, schierati dall’inizio. A centrocampo dubbio fra Pobega e Ferguson, con il primo favorito.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Notizie sul Lazio

Sarri potrebbe concedere una chance a Ratkov, mentre, dopo la panchina di Torino, tornerà dal primo minuto Cancellieri. Da valutare le condizioni di Gila, acciaccato contro la Juve: si scalda Romagnoli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All. Sarri

Forma

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime tre partite giocate, quella di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv, a cui hanno fatto poi seguito i ko contro Milan e Parma in casa. La Lazio ha sfiorato l’impresa a Torino, venendo raggiunta sul 2-2 dalla Juve dopo il successo col Genoa di settimana scorsa.

Partite tra le due squadre

Negli ultimi 5 precedenti, netto predominio del Bologna, che ha vinto 3 volte, compreso il roboante 5-0 del marzo 2025. Al Dall’Ara la Lazio non passa dal dicembre del 2018: finì 0-2.

Classifica