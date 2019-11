Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming

Il Bologna sfida l'Inter nell'anticipo dell'11ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic sfida l' di Antonio Conte nel 2° anticipo dell'11ª giornata di . Gli emiliani sono undicesimi in classifica assieme al con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre i nerazzurri inseguono la capolista , dalla quale hanno un ritardo di una lunghezza, e hanno collezionato 25 punti con un cammino di 8 vittorie, un pareggio e un k.o. nello scontro diretto con i Campioni d' .

Nei 72 confronti disputati in Serie A fra le due formazioni il bilancio è al momento di parità con 29 affermazioni degli emiliani, 29 vittorie dell'Inter e 14 pareggi. L'ultima vittoria dei padroni di casa risale però a 17 anni fa, ovvero al 2-1 del 10 febbraio 2002, quando i rossoblù di Francesco Guidolin superarono la corazzata nerazzurra di Hector Cuper con le reti di Pecchia e Zauli che vanificarono il punto finale di Seedorf.

Il Bologna ha collezionato un pareggio, 2 sconfitte con Juventus e e una vittoria con la nelle ultime 4 gare disputate, mentre l'Inter ha rimediato una sconfitta nel Derby d'Italia, un pareggio e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate.

Il grande ex Rodrigo Palacio, che in nerazzurro ha collezionato 169 presenze e 58 goal dal 2012 al 2017, è il miglior marcatore del Bologna con 3 reti, mentre il belga Romelu Lukaku è il giocatore più prolifico dell'Inter con un bottino di 7 goal nelle prime 10 giornate di Serie A.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-INTER

Bologna-Inter si giocherà il pomeriggio di sabato 2 novembre 2019 nella cornice dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE BOLOGNA-INTER IN TV E STREAMING

L'anticipo Bologna-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla satellitare potranno inoltre seguirlo anche in diretta mediante Sky Go sia sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e notebook, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette a chi acquista uno dei pacchetti proposti di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

Mihajlovic avrà ancora indisponibili i terzini Dijks e Tomiyasu sulla due fasce. Al loro posto agiranno nuovamente Mbaye e Krejci, mentre in mezzo alla difesa potrebbe tornare Danilo al posto di Denswil, affiancando Bani. In mediana Medel è di nuovo in gruppo e scalpita per rientrare: si gioca con Dzemaili e Svanberg il posto al fianco di Poli. Sulla trequarti il solito trio composto da Orsolini, Soriano e Sansone, con Palacio prima punta visto anche il difficile recupero di Santander, uscito acciaccato dal match col Cagliari.

Conte ritroverà in mediana Vecino, e potrebbe affidarsi in mediana all'uruguayano al posto di Gagliardini (ancora favorito), con Barella confermato mezzala sinistra e Sensi ancora indisponibile. La coppia d'attacco sarà composta probabilmente nuovamente da Lautaro Martínez e Lukaku, mentre la difesa vede il ballottaggio tra Godin e Bastoni per affiancare De Vrij e Skriniar davanti al portiere Handanovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez