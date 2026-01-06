Dove vedere Bologna-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida per l’Europa nel primo turno infrasettimanale del 2026 di Serie A. Al Dall’Ara si sfidano il Bologna di Vincenzo Italiano e l’Atalanta di Raffaele Palladino.

Momenti opposti per rossoblu e nerazzurri: i primi non vincono da cinque giornate e sono reduci dal ko di San Siro contro l’Inter; l’Atalanta, invece, ha battuto la Roma nel weekend portandosi a un solo punto di distanza dagli emiliani.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming

Ci saranno diverse possibilità per vedere Bologna-Atalanta in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Bologna-Atalanta sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Bologna-Atalanta in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Atalanta: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Atalanta, valida per la giornata numero 19 di Serie A Enilive, si giocherà mercoledì 7 gennaio, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Bologna

Nel Bologna tornerà titolare Orsolini dopo l’iniziale panchina di San Siro. Insieme a lui ci saranno Cambiaghi e Dallinga in avanti, mentre Pobega, Moro e Fabbian saranno schierati in mediana. Ancora fuori Skorupski, tocca a Ravaglia fra i pali.

Notizie sull'Atalanta

Turnover previsto per Palladino, che farà ruotare gli uomini in tutti i reparti. Reclamano una maglia dal primo minuto Ahanor, Zalewski, Sulemana e anche Nikola Krstovic, che potrebbero far rifiatare i vari Zappacosta, Pasalic e Scamacca.

Forma

Bologna senza vittorie in Serie A da un mese e mezzo: ultima il 22 novembre a Udine. In tutte le competizioni il Bologna è reduce da due ko e un pari nelle ultime tre.

Atalanta che ha perso solo una delle ultime cinque partite fra Serie A e Champions League, contro l’Inter, ottenendo poi 4 vittorie.

Partite tra le due squadre

Bilancio in favore del Bologna negli ultimi 5 incontri: 3 vittorie rossoblu, un pari e un solo acuto bergamasco, arrivato nell’ultimo incrocio: il 13 aprile, Atalanta vittoriosa 2-0 alla New Balance Arena.

Classifica

Sono separate da un solo punto in classifica Bologna e Atalanta: felsinei settimi a quota 26 punti con una gara in meno dei bergamaschi, ottavi a quota 25.