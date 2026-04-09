Dove vedere Bologna-Aston Villa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Bologna sogna in Europa. La squadra di Vincenzo Italiano sarà protagonista giovedì della gara di andata dei quarti di finale di Europa League.

Al Dall’Ara l’avversario sarà l’Aston Villa, che nell’ultimo biennio ha più volte incrociato il proprio destino a quello di Orsolini e compagni: sia in questa stagione in UEL, che nella passata edizione della Champions League.

Gli emiliani sono arrivati all’appuntamento dopo aver battuto il Brann nei playoff e la Roma nel derby italiano degli ottavi.

Di contro, invece, gli inglesi hanno superato il Lille, mentre chi passerà questo scoglio se la vedrà con una fra Porto e Nottingham Forest.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Aston Villa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Aston Villa: ora di inizio

Europa League - Final Stage Stadio Renato Dell'Ara

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La gara fra Bologna e Aston Villa, valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, si giocherà giovedì 9 aprile, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni ufficiali Bologna-Aston Villa

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. All. Emery.

Forma

Bologna reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 partite giocate in tutte le competizioni, compreso il 2-1 di domenica alla Cremonese.

Per l’Aston Villa, nelle ultime sfide giocate prima della sosta, sono arrivati successi contro West Ham e Lille.

Partite tra le due squadre

BOL Ultime 2 partite AVL 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Aston Villa 1 - 0 Bologna

Aston Villa 2 - 0 Bologna 0 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 0/2 Entrambe le squadre a segno 0/2

Nei due confronti disputatisi negli ultimi due anni, il Bologna è sempre uscito sconfitto e non è mai riuscito a segnare un goal agli inglesi. Questa, però, sarà la prima volta che si gioca al Dall’Ara.