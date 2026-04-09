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Europa League
team-logoBologna
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoAston Villa
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Matteo Occhiuto

Dove vedere Bologna-Aston Villa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Europa League
Bologna vs Aston Villa
Bologna
Aston Villa

Come guardare la partita di UEFA Europa League tra Bologna e Aston Villa: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Il Bologna sogna in Europa. La squadra di Vincenzo Italiano sarà protagonista giovedì della gara di andata dei quarti di finale di Europa League.

Al Dall’Ara l’avversario sarà l’Aston Villa, che nell’ultimo biennio ha più volte incrociato il proprio destino a quello di Orsolini e compagni: sia in questa stagione in UEL, che nella passata edizione della Champions League.

Gli emiliani sono arrivati all’appuntamento dopo aver battuto il Brann nei playoff e la Roma nel derby italiano degli ottavi.

Di contro, invece, gli inglesi hanno superato il Lille, mentre chi passerà questo scoglio se la vedrà con una fra Porto e Nottingham Forest.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Lecce crest
Lecce
LEC

Come guardare Bologna-Aston Villa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Sarà Sky Sport la casa della UEFA Europa League 2025/26 La sfida fra Bologna e Aston Villa sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.

Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le partite in esclusiva della UEFA Europa League 2025/26 Per poter vedere Bologna-Aston Villa in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Bologna-Aston Villa: ora di inizio

crest
Europa League - Final Stage
Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Aston Villa, valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, si giocherà giovedì 9 aprile, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni Bologna - Aston Villa

BolognaHome team crest

4-3-3

Formazione

4-2-3-1

Home team crestAVL
13
F. Ravaglia
17
Joao Mario
14
T. Heggem
26
J. Lucumi
33
J. Miranda
8
R. Freuler
19
C
L. Ferguson
4
T. Pobega
11
J. Rowe
9
S. Castro
10
F. Bernardeschi
23
E. Martinez
14
P. Torres
2
M. Cash
12
L. Digne
4
E. Konsa
24
A. Onana
27
M. Rogers
10
E. Buendia
8
Y. Tielemans
7
C
J. McGinn
11
O. Watkins

4-2-3-1

AVLAway team crest

BOL
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

AVL
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • U. Emery

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Formazioni ufficiali Bologna-Aston Villa

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. All. Emery.

Forma

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

AVL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Bologna reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 partite giocate in tutte le competizioni, compreso il 2-1 di domenica alla Cremonese.

Per l’Aston Villa, nelle ultime sfide giocate prima della sosta, sono arrivati successi contro West Ham e Lille.

Partite tra le due squadre

BOL

Ultime 2 partite

AVL

0

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

0

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
0/2
Entrambe le squadre a segno
0/2

Nei due confronti disputatisi negli ultimi due anni, il Bologna è sempre uscito sconfitto e non è mai riuscito a segnare un goal agli inglesi. Questa, però, sarà la prima volta che si gioca al Dall’Ara. 

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