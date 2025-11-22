Dove vedere Bodo Glimt-Juventus in diretta TV e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quinta giornata della League Phase di Champions League anche per la Juventus, ancora a caccia della prima vittoria in questa edizione dopo aver racimolato tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro uscite.

I bianconeri proveranno ad avere la meglio sull'insidioso campo sintetico del Bodo Glimt, quasi nella stessa situazione di classifica: in questo caso i punti sono due, frutto dei pareggi contro Slavia Praga e Tottenham.

Dove vedere Bodo Glimt-Juventus in diretta: canale tv e streaming

Bodo Glimt-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 202) e Sky Sport (252).

Come di consueto, sarà possibile seguire la sfida anche in diretta streaming: gli abbonati Sky potranno farlo utilizzando il servizio SkyGo, ma c’è anche l’opzione NOW, sia attraverso sito che app, sempre in abbonamento.

Chi presenterà e racconterà Napoli-Qarabag:

Telecronista e seconda voce: Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi

Come guardare ovunque con una VPN

Bodo Glimt-Juventus: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Champions League Aspmyra Stadion

Bodo Glimt-Juventus: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Bodo Glimt e Juventus

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A una sola giornata dal termine, il Bodo Glimt resta in testa al campionato norvegese: merito del successo sul campo del KFUM Oslo, che ha permesso di mantenere i due punti di vantaggio sul Viking.

Terzo pareggio consecutivo per la Juventus, fermata sull'1-1 al 'Franchi' dalla Fiorentina: bianconeri in vantaggio con Kostic, ripresi dall'eurogoal dell'ex Mandragora.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica