Dove vedere Bodo Glimt-Juventus in diretta TV e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Quinta giornata della League Phase di Champions League anche per la Juventus, ancora a caccia della prima vittoria in questa edizione dopo aver racimolato tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro uscite.
I bianconeri proveranno ad avere la meglio sull'insidioso campo sintetico del Bodo Glimt, quasi nella stessa situazione di classifica: in questo caso i punti sono due, frutto dei pareggi contro Slavia Praga e Tottenham.
Dove vedere Bodo Glimt-Juventus in diretta: canale tv e streaming
Bodo Glimt-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 202) e Sky Sport (252).
Come di consueto, sarà possibile seguire la sfida anche in diretta streaming: gli abbonati Sky potranno farlo utilizzando il servizio SkyGo, ma c’è anche l’opzione NOW, sia attraverso sito che app, sempre in abbonamento.
Chi presenterà e racconterà Napoli-Qarabag:
- Telecronista e seconda voce: Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Bodo Glimt-Juventus: data e orario del fischio d'inizio
Bodo Glimt-Juventus: probabili formazioni, infortunati e squalificati
Come stanno Bodo Glimt e Juventus
A una sola giornata dal termine, il Bodo Glimt resta in testa al campionato norvegese: merito del successo sul campo del KFUM Oslo, che ha permesso di mantenere i due punti di vantaggio sul Viking.
Terzo pareggio consecutivo per la Juventus, fermata sull'1-1 al 'Franchi' dalla Fiorentina: bianconeri in vantaggio con Kostic, ripresi dall'eurogoal dell'ex Mandragora.