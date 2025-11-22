Fiorentina-Juventus 1-1, pagelle e tabellino: Mandragora incanta, Pongracic è un muro, Conceiçao entra tardi, Vlahovic poco lucido

Terzo pareggio di fila per la Juventus che non va oltre l'1-1 al 'Franchi': merito della Fiorentina di Vanoli, che dovrà però attendere ancora per festeggiare il primo successo in questo campionato.

Che non sarà una serata facile per Vlahovic lo si capisce fin dai primi minuti e dai cori discriminatori che obbligano Doveri a minacciare l'interruzione definitiva dell'incontro: la 'vendetta' del serbo è nell'episodio che induce il direttore di gara a fischiare un calcio di rigore in favore dei bianconeri, dopo un duello piuttosto concitato con Pablo Marì. Il VAR richiama il fischietto romano all'on field review e la decisione cambia: a commettere la strattonata è Vlahovic, niente penalty.

La risposta dei padroni di casa è affidata all'uomo più in vista, quel Kean che per poco non spacca la traversa: conclusione di rara potenza, si salva Di Gregorio. Dall'altra parte è il solito Vlahovic a far vedere i sorci verdi a uno spaesato Pablo Marì: decisivo il disturbo di Pongracic che obbliga il grande ex ad allargare la traiettoria di tiro. Proprio sul gong della prima frazione, ecco l'acuto di chi non ti aspetti: Kostic indovina l'angolo col mancino e porta avanti i suoi.

A ristabilire l'equilibrio, subito dopo l'intervallo, è un altro sinistro di pregevolissima fattura: quello di Mandragora, a segno con un colpo da biliardo dai 30 metri. Yildiz spaventa De Gea, ma l'atteggiamento dei padroni di casa è incoraggiante e a tratti il pensiero del 2-1 finale si fa lampante. Spalletti si gioca la carta Conceiçao che per poco non paga i dividendi: portoghese scatenato sulla destra, ma non basta per uscire dal campo coi tre punti.