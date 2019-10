Dove vedere Boca Juniors-River Plate in tv e streaming

Boca Juniors e River Plate si giocano l'accesso alla finale di Libertadores: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

10 mesi dopo una storica e indimenticabile (in senso positivo e pure negativo) doppia finale, Boca Juniors e River Plate tornano a decidere il proprio destino in Copa Libertadores: a Buenos Aires va in scena la semifinale di ritorno, in una Bombonera che si preannuncia già stracolma.

Con DAZN segui Boca Juniors-River Plate IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I favori del pronostico sono per il River Plate, che si presenta alla sfida in doppio vantaggio: la formazione di Marcelo Gallardo si è imposta infatti per 2-0 nella gara d'andata, disputata il 2 ottobre al Monumental, grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Santos Borré e nella ripresa da Nacho Fernandez.

Il Boca Juniors deve dunque scalare una montagna altissima per tornare in finale di Libertadores: la formazione di Alfaro è costretta a vincere con 3 reti di scarto. Un successo dal 3-1 in su regalerebbe il passaggio del turno al River Plate grazie alla regola dei goal in trasferta. Col 2-0 a favore degli Xeneizes, infine, si andrebbe direttamente ai calci di rigore, senza passare per i tempi supplementari.

Per entrambe si tratterebbe della seconda finale di Libertadores consecutiva: lo scorso anno River Plate e Boca Juniors si affrontarono in doppia sfida, pareggiando per 2-2 alla Bombonera e vedendo i Millonarios imporsi per 3-1 al Bernabeu di Madrid, in una gara spostata in Europa dopo i famosi incidenti che costrinsero al rinvio della partita del Monumental.

In finale, la vincente di Boca Juniors-River Plate affronterà certamente una formazione brasiliana: l'altra semifinale di ritorno vede infatti sfidarsi il Flamengo e il Gremio a Rio de Janeiro (l'andata, disputata a Alegre, si è conclusa sull'1-1).

QUANDO SI GIOCA BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

Boca Juniors-River Plate, semifinale di ritorno della Copa Libertadores 2019, si giocherà nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre alla Bombonera di Buenos Aires, impianto di casa degli azul y oro. Il calcio d'inizio è in programma a un orario arduo per noi italiani: le 2.30, ovvero le 21.30 argentine.

DOVE VEDERE BOCA JUNIORS-RIVER PLATE IN TV E STREAMING

Così come era già accaduto per la semifinale d'andata, gli appassionati italiani di calcio sudamericano potranno seguire la semifinale di ritorno di Libertadores tra Boca Juniors e River Plate su DAZN, che ha acquistato in esclusiva i diritti della competizione.

La gara non sarà visibile su DAZN1, e dunque su Sky: gli appassionati potranno comunque seguirla con una smart grazie all'app di DAZN, oppure collegando il televisore a un decoder Sky Q, a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure PlayStation 4 o ancora utilizzando dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

La partita tra Boca Juniors e River Plate sarà visibile anche in , accedendo al sito di DAZN tramite dispositivi come pc, smartphone o tablet oppure scaricando l'app dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

Nel Boca Juniors, Alfaro dovrebbe modificare qualcosa rispetto alla formazione che all'andata ha perso per 2-0 al Monumental. Capaldo, espulso nel finale, sarà out per squalifica. Titolari Zarate e Wanchope Abila, la punta più avanzata, così come Salvio. Reynoso, invece, dovrebbe cominciare il match in panchina alla pari di Tevez.

Per quanto riguarda il River Plate, invece, Gallardo è intenzionato a puntare sullo stesso undici dell'andata. Davanti, dunque, ci sarà ancora la coppia formata da Matias Suarez e da Santos Borré. Quintero e Scocco, recuperati dai rispettivi infortuni, partiranno dalla panchina con la possibilità di entrare in campo a gara in corso.

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Andrada; Buffarini, Lisandro Lopez, Izquierdoz, Mas; Marcone, Almendra; Salvio, Mac Allister, Zarate; Abila. All. Alfaro

RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; Fernandez, Perez, Palacios, De la Cruz; Suarez, Santos Borré. All. Gallardo